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kosmos_news
New York Times: Новый спутник следит с высоким разрешеним за объектами на Земле из космоса
Американский стартап Albedo Space разработал спутник, камеры которого предположительно могут делать снимки с высоким разрешением.

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Спутниковые изображения чрезвычайно высокого разрешения используются во всем мире секретными службами, полицией и в военных целях. Частная компания впервые намеревается запустить в космос спутник, который сможет идентифицировать объекты размером до десяти сантиметров.
Так выглядит в наше время снимок из космоса. Изображение из открытых источниковВероятно, это решение позволит даже идентифицировать конкретных людей. По крайней мере, в больших группах взрослых можно будет отличить от детей. На пляжах можно было бы определить, носит ли кто-то купальник или обычную одежду. На это обращает внимание New York Times.

Американский стартап Albedo Space, основанный в 2020 году, разрабатывает новый спутник и, как сообщает New York Times, на данный момент собрал около $100 млн. Инвестиционная компания Breakthrough Energy Ventures, принадлежащая соучредителю Microsoft Биллу Гейтсу, также участвует в проекте. Первый спутник планируется вывести на околоземную орбиту в начале 2025 года.

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Сотрудники по защите данных уже бьют тревогу. Такие спутники открывают для наблюдения области, которые раньше могли оставаться конфиденциальными, например, собственный сад за домом.


«Мы определенно должны быть обеспокоены», — цитирует New York Times слова Дженнифер Линч из Electronic Frontier Foundation. 

Астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвардского университета считает, что такие спутники приблизят человечество к миру, «за которым Большой Брат всегда наблюдает». Это отсылка к системе наблюдения «Большой брат», описанной Джорджем Оруэллом в романе-антиутопии «1984».

Albedo Space «хорошо осознают влияние на защиту данных». По словам компании, технология способна отображать людей, но не идентифицировать их.

Albedo Space указывает на возможное использование спутниковых изображений при стихийных бедствиях — они могут спасти жизни. Стартап уверяет, что его спутники могут использоваться в сфере городского планирования, сельского хозяйства или мониторинга инфраструктуры. И, конечно же, в области обороны и разведывательного наблюдения.

#технологии #космос #спутник
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