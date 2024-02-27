Renault возвращает на рынок R5, легендарный маленький автомобиль 1970-х годов, в виде электромобиля. Дизайн Renault 5 E-Tech Electric основан на дизайне его предшественника. Аккумулятор обеспечивает запас хода до 400 километров.

За период с 1972 по конец 1996 года французский производитель автомобилей Renault продал более девяти миллионов R5. В начале 1970-х годов малолитражка стала успешной благодаря своему характерному дизайну, доступной цене и низкому расходу топлива.

Фото: RenaultТеперь Renault, очевидно, хочет возродить интерес к этой модели в новой электрической версии R5. Дизайн Renault 5 E-Tech Electric реализован в стиле ретро; машина оснащена квадратными фарами и широкими колесными арками.

Renault 5 E-Tech Electric, спроектированный как городской автомобиль, способен проехать до 300 километров (40 киловатт-часов) или до 400 километров (52 киловатт-часа) в зависимости от модели и емкости аккумулятора. Электромобиль оснащен зарядным устройством переменного тока мощностью 11 киловатт, обеспечивающим двунаправленную зарядку.

реклама

Это означает, что аккумулятор можно зарядить от 10% до 100% за 3,5 или 4,5 часа. Благодаря быстрой зарядке постоянным током с мощностью зарядки 80 или 100 киловатт время зарядки сокращается до 30 минут, чтобы зарядить аккумулятор с 15% до 80%.

Длина Renault 5 E-Tech Electric составляет 3,92 метра, а колесная база — 2,54 метра. Вес менее 1500 килограммов. В салоне расположены два горизонтальных 10-дюймовых экрана: один для отображения важной информации о вождении, а другой для управления мультимедийным контентом. Renault использует так называемую систему Open R-Link с такими сервисами Google, как Assistant, Maps и Play Store.

В Renault отмечают, что новый электромобиль, включая аккумуляторную батарею, будет полностью производиться во Франции. Renault 5 E-Tech Electric появится на рынке в конце 2024 года по стартовой цене 25 000 евро.

Кстати, небольшой электромобиль призван заменить Renault Zoe, как сообщает портал adac.de. Маленький автомобиль, который является одним из самых продаваемых электромобилей в Европе, больше не производится.