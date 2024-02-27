После окончания патентного спора с Nokia для Oppo открылся путь в Европу. В 2024 году компания предложит функции искусственного интеллекта для европейских смартфонов.

В конце января 2024 года Nokia и Oppo неожиданно объявили о соглашении после продолжавшегося несколько лет спора по поводу нарушенных патентов. На самом деле ничто не мешало Oppo вернуться на европейский рынок, который китайский производитель сотовых телефонов покинул годом ранее из-за разногласий с конкурентом.

Фото: OneplusПроизводитель с тех пор выпустил новые смартфоны Oneplus 12 и 12R на европейский рынок. На выставке MWC 2024 в Барселоне Oppo озвучила несколько официальных заявлений, согласно которым в ближайшее время, скорее всего, состоится полноценный выход на рынок Европы.

Сообщается, что на всех европейских рынках, на которых Oppo была активна до своего ухода, люди вскоре снова смогут получить «инновационные продукты бренда». Oppo подписала трехлетнее соглашение с Telefonica для ускорения роста на международных рынках, особенно в Европе.

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«В последние месяцы мы наблюдаем растущий спрос и большие ожидания со стороны клиентов из ЕС, желающих получить опыт, который предоставляет Oppo», — сказал европейский руководитель Oppo Бинго Лю.

Конкретной информации о том, когда Oppo вновь откроет свои европейские магазины и какие устройства будут представлены там при запуске, не было. Однако в Oppo пояснили, что хотят добавить некоторые функции искусственного интеллекта в новые смартфоны, которые должны появиться в Европе в 2024 году.

По данным британской исследовательской компании Canalys, Oppo осталась на четвертом месте среди производителей смартфонов в мире в 2023 году, несмотря на уход из Европы. Продано более 100 миллионов смартфонов, что означает долю рынка около девяти процентов.