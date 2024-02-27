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kosmos_news
HyperOS появится в первой половине года на десятках устройств
Новая операционная система основана на Android и станет доступной на всех продуктах Xiaomi.

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В начале года смартфон Xiaomi 12 Pro получил обновление новой ОС HyperOS. Старый пользовательский интерфейс Android MIUI, скорее всего, будет заменен новой HyperOS на почти 50 устройствах раньше, чем ожидалось. Это подтвердил Лэй Цзюнь, генеральный директор китайской компании. 26 февраля стало известно, что в первой половине года обновление ОС получат пять серий смартфонов Xiaomi, ряд моделей телефонов Redmi Note 12 и планшетов Xiaomi Pad 6 и Redmi Pad SE.
Источник изображений: XiaomiПо данным компании, новая ОС также основана на Android, но опирается на так называемую «систему Vela» от Xiaomi. Это решение должно облегчить контроль над Интернетом вещей (IoT).

Магазин Google Play и сервисы по-прежнему должны быть доступны.Xiaomi говорит о совершенно новой и переработанной архитектуре. Целью будет более плавная работа, мощная сеть в собственной экосистеме Xiaomi и низкое потребление батареи за счет мощных процессоров.

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Новая операционная система доступна не только на смартфонах, но и на всей продукции Xiaomi — включая анонсированный электромобиль. Старые смартфоны также будут постепенно получать HyperOS.

#смартфоны #xiaomi #hyperos #ос
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