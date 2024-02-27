Биткоин не является инвестицией — в этом 15 лет назад был уверен изобретатель BTC Сатоши Накамото. Недавно обнаруженные электронные письма теперь позволяют лучше понять мысли Сатоши о природе криптовалюты.

Биткоин не является инвестицией. Изобретатель биткоина Сатоши Накамото был убежден в этом 15 лет назад, как показывают недавно обнаруженные частные электронные письма.

Изображение из открытых источников11 июня 2009 года программист под псевдонимом Сатоши Накамото написал сообщение финскому биткоин-энтузиасту Мартти Мальми. До этого Мальми создал на ресурсе Sourceforge страничку FAQ, на которой отвечал на основные вопросы о BTC.

Мальми рекомендовал читателям инвестировать в биткоин, поскольку считал, что стоимость криптовалюты, скорее всего, вырастет. В то время один биткоин стоил меньше доллара. С тех пор цена криптовалюты многократно выросла, но при этом покупательная способность доллара США упала.

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Сатоши Накамото ответил на это:

«На сайте Sourceforge вы можете писать о чем угодно. Я не могу представлять биткоин как инвестицию».

Поэтому Сатоши попросил своего раннего сторонника адаптировать FAQ. Он написал:

«Опасно такое говорить и вам следует удалить этот пункт. Пользователи могут сами прийти к такому выводу, но мы не можем представлять биткоин таким образом».

Непонятно, почему Сатоши не рассматривал биткоин в качестве инвестиции. Однако его формулировка предполагает, что он был рад росту цены актива. Сатоши, возможно, опасался вмешательства регулирующих органов США, если биткоин будут рассматривать как инвестиционный продукт. На ранних этапах программист часто беспокоился о живучести блокчейна. Тогда сеть была значительно слабее, чем сегодня. Поэтому Сатоши обратился ко многим людям и майнерам за поддержкой и призвал их управлять собственными узлами.

Потом Сатоши получил доступ к редактированию FAQ. Он также поговорил с Мальми об использовании термина «криптовалюта». Оба программиста в конце концов согласились применять новый термин в отношении биткоина.