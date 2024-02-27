Новая батарея, разработанная международной исследовательской группой, работает на воде и цинке или магнии.

Литий-ионные аккумуляторы являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Они присутствуют в электрических зубных щетках, ноутбуках, пультах дистанционного управления и смартфонах. Благодаря им можно ездить на электросамокатах, электровелосипедах или электромобилях. Но у них есть и минусы.

Изображение из открытых источниковНесмотря на свою полезность, литиевые батареи имеют множество недостатков. Они могут быть вредными для людей и окружающей среды. Всего 168 миллиграммов лития в крови достаточно, чтобы убить человека. Добыча сырья зачастую происходит в тяжелых условиях.

Батареи могут представлять опасность для конечных пользователей. Если аккумулятор загорится, его трудно потушить. Кроме того, батареи относительно дороги.

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Международная исследовательская группа разработала новый тип батареи, который предлагает гораздо более безопасную альтернативу литиевым аккумуляторам. Батарея работает не с горючими электролитами, а на водяной основе. Внутри электролит представляет собой воду, смешанную с магнием или цинком.

Руководитель исследования Тяньи Ма, профессор Университета RMIT в Австралии, рассказал интернет-журналу Fast Company: «Риск возгорания такой батареи гораздо ниже, даже если что-то пойдет не так».

По цене водяная батарея также превосходит литий-ионную. Вместо дорогого лития для водяных батарей понадобится только магний или цинк. Это сырье не только легче получить, но и оно более распространено в природе. По данным Геологической службы США на 2023 год, мировые запасы лития составляют около 26 миллионов тонн, а запасы цинка, 23-го по распространенности элемента на Земле, составляют более 1,9 миллиарда тонн. Материалы водяных батарей также менее токсичны, и их легче перерабатывать.

Но новые батареи не могут заменить литий-ионные во всех областях применения. Например, из-за меньшей плотности энергии водяных батарей для той же мощности требуется больше места. Аккумуляторы на водяной основе в Tesla заняли бы в три раза больше места, чем обычные батареи. Однако новые батареи могли бы применяться в электронных велосипедах и электроскутерах. Им требуется меньше энергии, чем автомобилям, поскольку они легче.

Вероятно, пройдет много времени, прежде чем водяная батарея сможет заменить литий-ионную во всех сферах.