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26 февраля стало известно, что инвестиционная платформа eToro всё еще планирует выйти на фондовую биржу. Предыдущие попытки провести IPO по разным причинам оказывались неудачными. Глава компании в разговоре с CNBC не стал озвучивать сроки проведения IPO.
В марте 2021 года израильская компания eToro заставила общественность обратить на себя внимание. Поставщик криптоактивов, акций и ETF хотел стать публичным на Nasdaq через так называемую компанию по целевым слияниям и поглощениям (SPAC). Анонс IPO привел компанию к оценке в $10,4 млрд за счет слияния с финтехом Acquisition Corp. IPO должно было состояться к июню 2022 года, но регуляторные требования выполнить не удалось. Кроме того, окно для технологических IPO закрылось, а крупные инвесторы в то время очень скептически относились к акциям молодых и даже крупных технологических компаний.
Отказ от IPO снизил оценку израильской инвестиционной платформы eToro обратно к $3,5 млрд. В Европе eToro является одной из тех платформ, которые позволяют пользователям инвестировать в криптоактивы, ETF и акции. Существует соглашение о том, что инвесторы смогут платить авансом за акции, которые будут размещены на фондовой бирже позднее. В результате оценка компании также может снова измениться.
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eToro рассказала о бизнесе в рамках раунда финансирования. В 2023 году торговые сборы принесли прибыль в размере $631 млн. Основное предложение eToro (торговля акциями) обеспечивает почти половину прибыли.
«Наш основной бизнес является прибыльным, а баланс стабильным», — сказал финансовый директор eToro Мерон Шани.
eToro продолжает расширять базу пользователей. Криптовалюты, похоже, не играют большой роли в дальнейшем развитии eToro, которая какое-то время очень сильно позиционировала себя как криптоплатформа. По крайней мере, криптовалюты теперь не упоминаются.
«Наша стратегия на 2024–2025 годы направлена на расширение брокерского бизнеса на ключевых рынках и повышение прибыльности за счет роста доходов и управления расходами», — сказал глава платформы Йони Ассиа.