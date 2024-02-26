Акции Amazon, JPMorgan и Meta торгуются вблизи рекордных максимумов. Крупная распродажа может стать сигналом рынку о том, что акции достигли пика.

Основатель Amazon Джефф Безос и генеральные директора Джеймс Даймон из JPMorgan и Марк Цукерберг из Meta продали акции своих компаний. Возможно, это значит, что акции компаний не поднимутся ещё выше. При этом акции всех трех компаний торгуются вблизи рекордных максимумов на фондовом рынке.

Изображение: CanvaРуководители крупных компаний продают акции постоянно и по многим причинам. Они хотят диверсифицировать свой портфель, иметь большой налоговый счет или просто для покрытия личных расходов. Тем не менее удивительно, что три лидера в области технологий и финансов продали акции.

Безос продал 50 миллионов акций Amazon всего за девять дней в феврале, получив, по оценкам Business Insider, $8,5 млрд. Цукерберг продал почти 1,8 млн акций Meta за более чем $400 млн. Даймон из JPMorgan продал 822 000 акций примерно на $150 млн. Особенно примечательно то, что Даймон за 18 лет своего пребывания на посту генерального директора ни разу не продал акции своей компании. Продажа ценных бумаг может стать тревожным сигналом для рынков.

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Утверждается, что все продажи проводились в рамках обычных торговых планов, которые были известны за несколько месяцев до операций. Продажа не стала неожиданностью для инвесторов. Однако не исключено, что рекордно высокая стоимость акций трех компаний стала причиной для продажи ценных бумаг. Доля Meta выросла на 186% в прошлом году, JPMorgan — почти на 30%, а Amazon смогла добиться роста почти на 90%.

Продажи Безоса, Цукерберга и Даймона, безусловно, заслуживают внимания, но следует добавить, что акции составляют лишь небольшую часть их общих активов. Новые акции с целью диверсификации портфеля пока не приобретались, что может свидетельствовать о том, что деньги реинвестируются в собственные компании.