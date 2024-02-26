Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Business Insider: Джефф Безос, Джейми Даймон и Марк Цукерберг продали акции на сумму около $9 млрд
Акции Amazon, JPMorgan и Meta торгуются вблизи рекордных максимумов. Крупная распродажа может стать сигналом рынку о том, что акции достигли пика.

реклама

Основатель Amazon Джефф Безос и генеральные директора Джеймс Даймон из JPMorgan и Марк Цукерберг из Meta продали акции своих компаний. Возможно, это значит, что акции компаний не поднимутся ещё выше. При этом акции всех трех компаний торгуются вблизи рекордных максимумов на фондовом рынке.
Изображение: CanvaРуководители крупных компаний продают акции постоянно и по многим причинам. Они хотят диверсифицировать свой портфель, иметь большой налоговый счет или просто для покрытия личных расходов. Тем не менее удивительно, что три лидера в области технологий и финансов продали акции. 

Безос продал 50 миллионов акций Amazon всего за девять дней в феврале, получив, по оценкам Business Insider, $8,5 млрд. Цукерберг продал почти 1,8 млн акций Meta за более чем $400 млн. Даймон из JPMorgan продал 822 000 акций примерно на $150 млн. Особенно примечательно то, что Даймон за 18 лет своего пребывания на посту генерального директора ни разу не продал акции своей компании. Продажа ценных бумаг может стать тревожным сигналом для рынков. 

реклама

Утверждается, что все продажи проводились в рамках обычных торговых планов, которые были известны за несколько месяцев до операций. Продажа не стала неожиданностью для инвесторов. Однако не исключено, что рекордно высокая стоимость акций трех компаний стала причиной для продажи ценных бумаг. Доля Meta выросла на 186% в прошлом году, JPMorgan — почти на 30%, а Amazon смогла добиться роста почти на 90%.

Продажи Безоса, Цукерберга и Даймона, безусловно, заслуживают внимания, но следует добавить, что акции составляют лишь небольшую часть их общих активов. Новые акции с целью диверсификации портфеля пока не приобретались, что может свидетельствовать о том, что деньги реинвестируются в собственные компании.

#финансы #технологии #инвестиции
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские войска преследуют отступающие подразделения ВСУ на Авдеевском участке
+
Китайские учёные утверждают, что разработали плазменную стелс-технологию для самолётов-невидимок
7
Франция объявила о сокращении бюджета на 10 миллиардов евро из-за замедления экономического роста
5
Росатом представил прорывной 20-кубитный квантовый компьютер
5
В Турции в воздух поднялся дрон "тяжеловес" Akıncı-C, способный пробыть в воздухе 24 часа
+
Британская компания CDS сумела запустить производство гусениц на бронетехнику советского образца
+
Азербайджан заказал у Пакистана истребители JF-17 Thunder
2
Электронные письма Сатоши Накамото поясняют, почему биткоин ограничен 21 миллионом
4
Дата выхода iOS 17.4 может наступить раньше, чем ожидалось
+
Глава Минздрава РФ рассказал, что россиян не устраивает в системе медицинской помощи
2
Чехия может передать Украине 40 модифицированных танков T-72M4CZ, а Австралия – 59 M1A1 Abrams
1
Генеральный директор Nvidia: Профессия программиста перестанет быть востребованной
3
В сеть выложили бесплатную Wubuntu на Linux, которая копирует Windows 10/11, включая запуск ПО
3
Defense TV: "Коалиция-СВ" представляет собой "артиллерийскую кувалду", нужную для взлома обороны ВСУ
2
Xiaomi представила список устройств, которые получат HyperOS в первом полугодии 2024 года
1
Украина планирует получить американские танки, снимаемые с вооружения австралийской армии
1
Большинство геймеров не готовы покупать Sony PlayStation 5 Pro только ради GTA 6
1
Япония ужесточает санкции против России из-за Украины
+
GlobalFoundries могла бы заинтересовать Intel как объект поглощения
+
12-ядерный процессор Snapdragon X Elite показал производительность в тестах на уровне AMD и Intel
3

Популярные статьи

SSD и оперативная память продолжат дорожать — производители чипов искусственно манипулируют рынком
13
Звук для компьютера: немножко самодельный, максимально дешевый и на голову лучше готового покупного
145
"Мы не знали, что он невидимый": как был сбит F-117 - главный символ воздушного превосходства США
7
Итоги гоночного уик-энда 24-25 февраля
7
Самый концептуальный истребитель: Су-47 "Беркут" - неудача, которая привела к созданию Су-57
7
SR-71 Blackbird - самый быстрый самолёт на Земле, который не смогли догнать даже ракеты ПВО
29
Собираем игровой ПК под апгрейд в 2027 году с жизненным циклом свыше 6 лет за 150 000 рублей
30
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
3

Сейчас обсуждают

Terex VS
00:03
кто этого Чипполицо из психушки выпустил?!
Экс-премьер Британии Борис Джонсон снова фантазирует на тему возможности «возвращения» Крыма Киевом
Вячеслав Эрин
00:02
"PlayStation 5 уже не справляется с требовательными играми в 4К" - ахахаха, ржу не могу. А она когда то справлялась!??? она вышла уже устарелая. 6700 1440р то не тянет. 4к б*ть им... Приставки никогда...
Какую видеокарту на ПК купить, чтобы запускать игры с PlayStation 5 в 2К на максимальных настройках
Блейд
23:54
Жир с монитора потёк. Если бы тоненько рофлил то не добавил бы.
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
sboxx
23:53
Согласиться можно только с лишней Х. Остальное высосано из то ли пальца, то ли чатгпт или подобной ереси. Нечего сказать - лучше помолчать
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Колючка
23:52
5 причин, почему не стоит покупать Ryzen 5 5600X в 2024 году
Terex VS
23:49
Лиза замахнулась валенком с кирпичом внутри для усмирения оборзевшего Хуанга. Фигачь Лиза! По башке и по хитрой куртке!
AMD запускает продажи Radeon RX 7900 GRE по всему миру по цене 549 долларов
Влад Иванов
23:43
Амогус акции 👀👅👀
CNBC: подсчитано, сколько можно было бы заработать, купив акции Nvidia 10 лет назад
Влад Иванов
23:38
Амогус 👁️👅👁️
Тест 35-ваттного AMD Ryzen 7 8700GE: производительность iGPU на 23% ниже при вдвое меньшей мощности
Terex VS
23:36
у нас таких роботов на Курском вокзале полно, на Комсомольской по ночам вылезают
Илон Маск опубликовал очередное видео прогулки с роботом Tesla Optimus
Bearcub
23:36
Госдеп США: Россия не соответствует образу, который хотели бы видеть США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем