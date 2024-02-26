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kosmos_news
Стартап по робототехнике Figure AI привлек $675 млн для создания роботов-гуманоидов
Роботы стартапа будут весить 60 килограммов, смогут поднимать 20 килограммов, двигаться со скоростью 1,2 метра в секунду и работать от батареи.

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Сегодня не только крупные японские компании и Tesla Илона Маска создают роботов-гуманоидов, но и совсем молодые стартапы. Наиболее интересным стартапом в этой сфере на данный момент, безусловно, является Figure AI. Он разрабатывает роботов, способных выполнять любую работу.
Изображение: Figure AIКомпании привлекла $675 млн. Стартап в своих разработках хочет объединить искусственный интеллект и робототехнику. Инвесторы очень известны: основатель Amazon Джефф Безос (через Explore Investments), Nvidia, Intel, Samsung, Amazon, Microsoft, OpenAI. Сообщается, что OpenAI недавно рассматривала возможность полной покупки Figure AI и теперь становится инвестором.

Роботы, которых Figure AI хочет построить в больших количествах, предназначены для замены человеческого труда. Только в США существует более 10 миллионов небезопасных или нежелательных рабочих мест. Старение населения будет все более затруднять компаниям находить кадры. В результате рост предложения рабочей силы в этом столетии застопорится.

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«Если мы хотим продолжать развиваться, нам нужно больше производительности, а это означает больше автоматизации», — говорят в компании.

Области применения роботов практически безграничны. Усовершенствованные роботы могли бы взять на себя работу более 3 миллиардов человек в компаниях, помогать по дому еще 2 миллиардам человек и обеспечить уход за пожилыми людьми. Строительство колоний-поселений на других планетах — это тоже будущая задача роботов.

Но до этого еще далеко, поэтому Figure AI хочет для начала представить роботов для производства, доставки и логистики, складирования и розничной торговли. Неудивительно, почему этим проектом заинтересовался Безос из Amazon. Уже заключена сделка с BMW, направленная на использование роботов в производстве.

Что может первый робот, которого построил Figure AI? Он называется Figure 01, весит 60 килограммов, может поднять 20 килограммов, движется со скоростью 1,2 метра в секунду и работает от батареи. По словам производителя, Figure 01 должен уметь открывать двери и пользоваться инструментами, подниматься по лестницам и поднимать ящики. Компания Figure AI была основана в 2022 году в Саннивейле (Калифорния).

#технологии #робототехника #роботы #figure ai
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