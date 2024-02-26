В воскресенье, 25 февраля, китайский производитель электроники Honor провел виртуальное мероприятие, на котором представил для европейского рынка смартфон Honor Magic 6 Pro. Компания интегрирует модель искусственного интеллекта непосредственно в устройство.

Honor считается производителем смартфонов с наибольшей долей рынка в Китае после Apple. Компания представляет свои продукты и в Европе. Смартфон Honor Magic 6 Pro привлекает объективом на 180 МП, длительным временем автономной работы и мощным OLED-дисплеем. Новинка также выделяется среди конкурентов за счет интеграции модели искусственного интеллекта непосредственно в устройство. В Европе смартфон будет стоить €1300.

Фото: HonorВ чем же смысл интеграции большой языковой модели (LLM) на смартфоне? Прежде всего, модель призвана облегчить использование данных. Например, ИИ Magic распознает адреса в текстовых сообщениях и перенаправляет пользователей на Google Карты.

Компания Honor, которая быстро стала крупным игроком в китайской индустрии смартфонов, фактически была основана как суббренд Huawei в 2013 году. Из-за запрета Huawei в США в 2020 году Honor была продана государственной компании Shenzhen Zhixin New Information Technology.

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Honor во многом полагается на американские технологии, несмотря на растущую индустрию программного обеспечения и чипов в Китае. Операционная система, получившая название MagicOS 8.0, основана на Android 14 от Google. Последний смартфон также оснащен мобильной платформой Snapdragon 8 Gen 3 и процессором Qualcomm AI Engine. Большая языковая модель, которую предстоит интегрировать и расширять, основана на модели искусственного интеллекта с открытым исходным кодом от Meta Platform - Llama 2.

В многочисленных тестах производительности Llama 2 иногда существенно уступает моделям ИИ от OpenAI, Google или французского стартапа Mistral AI. Honor взяла самую маленькую версию с 7 миллиардами параметров для установки непосредственно на устройство.



«Эта технология все еще находится на этапе разработки и интеграции. Однако цель уже ясна: сделать большую языковую модель доступной на нескольких языках на смартфоне», — сообщила Honor на презентации смартфона.

Это означает, что вначале не следует ожидать слишком многого от производительности или много поддерживаемых языков в Европе. Привыкшим к ChatGPT или Gemini пользователям вряд ли понравится Llama 2. Планы Honor по внедрению искусственного интеллекта в смартфоны большие. Ожидается, что можно будет даже управлять автомобилем, используя смартфон.

Samsung полагалась на интеграцию Google Gemini в свой последний флагман Galaxy S24. Humane Pin, гаджет на базе моделей искусственного интеллекта от OpenAI, также выходит на рынок США. Ожидается, что Apple добавит функции искусственного интеллекта в свою следующую модель iPhone и операционную систему iOS в 2024 году.