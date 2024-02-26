Последняя версия старого самолёта F-15 летит со скоростью 3580 км/ч — но только в самой лёгкой стартовой комплектации.

McDonnell Doughlas F-15 — американский истребитель-ветеран. Самолет, получивший прозвище «Орел» (Eagle), впервые поднялся в воздух в 1972 году и с тех пор претерпел несколько усовершенствований. Последний вариант, F-15EX Eagle II, во время испытательных полетов достиг скорости 2,9 Маха, или 3580 км/ч. Предыдущая максимальная скорость более старого варианта F-15 составляла 2,5 Маха. F-15. Фото: Boeing

Как сообщает Forbes, о новой максимальной скорости самолёта объявила компания Boeing (McDonnell Douglas входит в состав концерна Boeing с 1997 года). Такая скорость необходима, чтобы истребители либо летели особенно быстро на миссию, либо как можно быстрее уходили от противника.

Однако на практике скорость 2,9 Маха вряд ли будет достигнута. Текущий максимум скорости был установлен самолетом в «чистой» комплектации. На истребителе нет ни вооружения, ни внешних баков, ни пилонов для подвешивания вооружения или баков на крыльях. Эти элементы значительно снижают сопротивление воздуха. Неизвестно, сколько топлива было на борту самолета во время полета. Решающее значение имеет также вес топливного бака, который вмещает более 6 тонн керосина.

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F-15EX Eagle II развивает скорость 2,9 Маха и является одним из самых быстрых истребителей, используемых в настоящее время. Для сравнения: легендарный Lockheed SR-71 Blackbird достиг максимальной скорости 3,2 Маха. Этот тип самолета был выведен из эксплуатации ВВС США в 1998 году. ВВС недавно заказали 104 самолета F-15EX Eagle II.