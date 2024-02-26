Посадка частного лунного модуля прошла не так, как планировалось. Ученые выяснили, почему зонд перевернулся.

В пятницу, 23 февраля, частной компании удалось впервые в истории космоса посадить на Луну зонд. Это была первая высадка американского корабля на Луну с 1970-х годов. «Одисей» размером с телефонную будку весит около 700 килограммов. Его доставила ракета SpaceX Falcon 9, стартовавшая 15 февраля. Шесть дней спустя зонд достиг лунной орбиты и приземлился примерно в 300 километрах от южного полюса Луны.

Изображение: NASA TV Однако, как сообщает Space.com, приземление прошло не совсем гладко. Лунный корабль высотой 4,3 метра перевернулся. Это обстоятельство не дает повода для дальнейшего беспокойства – запланированные миссии могут продолжаться. На пресс-конференции генеральный директор компании Intuitive Machines Стив Альтемус заявил, что расследование инцидента все еще продолжается.

Фото: Intuitive Machines

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«Мы все еще анализируем данные, но совершенно очевидно, что «Одисей» не приземлился вертикально, как предполагалось», — заявила команда Intuitive Machines.

Данные показывают, что «Одисей» двигался слишком быстро во время спуска. Он перемещался горизонтально, как объясняет Альтемус из Intuitive Machines. Он подозревает, что «Одисей» во время посадки застрял в лунном грунте. В результате его ходовая часть могла быть повреждена, и он, по словам Альтемуса, «легко опрокинулся».

Чтобы получить более точную картину, команде сначала необходимо оценить дополнительные данные. Текущие данные свидетельствуют о том, что «Одисей» приземлился всего в нескольких километрах от пункта назначения. Операторы надеются, что точное место приземления вскоре станет известно и лунный зонд пришлет фотографии местности.