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kosmos_news
Sun: Ядерная ракета ВМС Великобритании не смогла запуститься
Ракета ВМС Великобритании упала в море после запуска, ядерной боеголовки на борту не было.

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Испытание британским военно-морским флотом ракеты, способной нести ядерное оружие, провалилось, когда она была запущена с подводной лодки. Ракета Trident 2, оснащенная макетом боеголовки, дала осечку после запуска с атомной подводной лодки HMS Vanguard и упала в море у берегов Флориды. Об этом сообщили в конце февраля британские СМИ. Министерство обороны Великобритании подтвердило случившуюся «аномалию» в испытаниях 30 января.

Успешная стрельба ракетой Trident II. Фото: U.S. Navy 
По информации СМИ ошибка была связана с тем, что это был пробный выстрел. Как сообщила газета Sun, ракета была запущена в воздух, как и планировалось, с использованием сжатого газа в пусковой установке. Но затем ускорители первой ступени не запустились, и Trident упала в море. Телекомпания Sky News процитировала источник, заявивший, что запуск стал бы успешным, если бы он действительно был осуществлен с ядерной боеголовкой.

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Trident 2 производится американской оборонной компанией Lockheed Martin и используется ВМС США. Ядерное оружие стоимостью около $31 млн состоит из трех ступеней, каждая из которых оснащена твердотопливным ракетным двигателем. Это позволяет ей развивать скорость 24 Маха (29 000 км/ч); дальность полета - более 12 000 километров.

Обычно британские ракеты Trident оснащаются так называемыми боеголовками «Холбрук», в основе которых лежит термоядерная боеголовка W76. Сила взрыва оценивается в 100 килотонн. Ракета Trident может нести несколько боеголовок, однако на одну подводную лодку развернуто не более 12 ракет с 3–4 боеголовками каждая.

Ядерная ракета сначала выбрасывается из воды сжатым воздухом, где затем воспламеняется первая ступень. Она горит около 65 секунд, пока не израсходуется топливо. Затем воспламеняется вторая ступень, отталкивая первую ступень. Вторая ступень также горит около 65 секунд. На третьем этапе (примерно 40 секунд) ракета выводится в приблизительную целевую зону до того, как система управления сможет внести какие-либо изменения в траекторию. Только после этого происходит отделение боеголовок.

Канал Sky News назвал испытание «досадной неудачей» для Королевского флота. Это было второе неудачное испытание ядерной ракеты Trident. Ранее подобный инцидент произошел в 2016 году. Газета Sun написала, что на борту «Авангарда» находились министр обороны Грант Шаппс и командующий ВМС Бен Ки, чтобы наблюдать за испытаниями.

Субмарина является одной из четырех подводных лодок так называемого класса Vanguard (рус. «Авангард»), состоящих на вооружении с 1990-х годов. HMS Vanguard находится на вооружении с 1993 года, капитальный ремонт проходил в 2002-2004 годах. В 2009 году субмарина на малом ходу столкнулась с французской подводной лодкой Le Triomphant. Никто не пострадал.

Активная зона реактора атомной подводной лодки была заменена в 2015 году, поскольку в ходе испытаний в 2012 году было обнаружено слишком много радиоактивности в охлаждающей воде. Причиной назвали микроскопическую трещину в оболочке топливного контейнера. Замена реактора была произведена в ходе 7-летнего капитального ремонта подлодки. По оценкам, на это потратили 200 миллионов фунтов стерлингов, хотя окончательная стоимость могла вырасти до 500 миллионов фунтов стерлингов.

Последний раз «Авангард» появлялся в новостях в феврале 2023 года. В отчете экспертов содержались утверждения о том, что сломанные болты камеры реактора были неправильно прикручены во время капитального ремонта.

Планируется, что в 2030-х годах класс «Авангард» будет заменен более крупными подводными лодками класса «Дредноут». На это выделено от 31 до 41 миллиарда фунтов. Три из четырех подводных лодок этого класса уже строятся. Ожидается, что их срок службы составит от 35 до 40 лет — примерно на 50% больше, чем у класса «Авангард».

#оружие #великобритания #вмс #ядерная ракета
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