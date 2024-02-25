Apple собирается оснастить все будущие модели айфонов одной и той же серией процессоров A18.

В конце сентября Apple выпустила на рынок смартфоны 15-й серии, которые превосходны по ощущениям и функциям, но имеют довольно неброский цвет. Базовые модели имеют тот же чип, что и серия iPhone 14 Pro 2022 года, а модели Pro оснащены процессором A17 Pro. В серии iPhone 16 Apple, судя по всему, планирует использовать одну серию чипов для всех моделей. На это указывают данные онлайн-журнала Anandtech.

Источник изображения: Technizo Concept

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Все модели 16-серии, которые, как ожидается, будут выпущены осенью 2024 года, будут иметь установленный чип A18. С помощью этой предполагаемой стратегии Apple изменит дифференциацию между базовыми версиями айфона и моделями Pro, введенную три года назад, при которой более дешевые модели получили процессор прошлого года от моделей Pro, а Pro были представлены с новым, немного более мощным чипом.

Использование чипа A18 в базовых моделях кажется разумным решением. С момента появления чипа A17 Pro в iPhone 15 Pro предполагалось, что Apple может представить еще одну модель чипа, которая менее эффективна.

Чип A18 Bionic может обеспечить немного меньшую производительность, чем A18 Pro, из-за меньшего количества ядер ЦП и графического процессора. Также могут быть различия в вычислительной мощности нейронного процессора, отвечающего за машинное обучение. Apple, вероятно, еще больше расширит эту область в своих будущих чипах, поскольку компания, наряду с Google и другими конкурентами будет все больше полагаться на искусственный интеллект на устройствах.

Как и A17 Pro (и все чипы серий A и M), чипы A18 снова будут производиться контрактным производителем TSMC. Для текущего A17 Pro TSMC использует производственный процесс, известный как «N3B» или «N3». Он был разработан специально для Apple. Многие источники, такие как Anandtech, описывают этот процесс как этап эволюции. Apple зарезервировала почти всю продукцию, поэтому конкуренты остались позади.

Дорожная карта TSMC включает процесс N3E («E» означает «улучшенный») как дальнейшие эволюционные этапы производства, которые, в свою очередь, должны быть доступны всем клиентам TSCM.

Согласно более старому отчету, предполагается, что модели 16-серии будут оснащены новым стандартом Wi-Fi 7. С помощью него, помимо прочего, можно установить соединение без задержек с пространственным компьютерным зрением Pro.

Apple может увеличить дисплеи будущих iPhone. Вместо 6,1 и 6,7 дюймов они должны вырасти до 6,2 или 6,3 дюйма и 6,8 или 6,9 дюйма.