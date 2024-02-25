Недавно камера для распознавания лиц была обнаружена в канадском торговом аппарате.

В таких странах, как Китай, системы распознавания лиц интегрированы во многие устройства.. Вряд ли кто-то там удивляется, когда автомат с закусками внезапно хочет отсканировать лицо покупателя. Однако в западных странах дела обстоят иначе. Распознавание лиц часто вызывает опасения по поводу слежки. Сообщение об ошибке, неожиданно появившееся на экране торгового автомата, вызвало бурю негодования в канадском университете, сообщает местный портал CTV.

Установленные там умные автоматы по продаже закусок продавали шоколадные батончики и другие сладости студентам Университета Ватерлоо. Студент заметил подозрительное сообщение об ошибке на дисплее автомата. Он понял, что в устройстве работает программа распознавания лиц. Клиенты не были проинформированы об этой функции.

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Такое сообщение об ошибке от системы распознавания лиц было отображено клиенту на дисплее автомата. Фото: SquidKid47/RedditСтуденты внимательно осмотрели автомат с закусками и даже обнаружили подозрительную дыру там, где, по их мнению, находилась камера наблюдения. И даже выложили фото на форуме Reddit:

Фото: Reddit / dreadfuldreadnought



«Я немного шокирован, потому что это всего лишь торговый автомат, и я не думаю, что им нужно использовать систему распознавания лиц», — сказал CTV один студент.





Многие студенты теперь беспокоятся о других способах незаметного наблюдения за ними. Автоматы принадлежат известному производителю батончиков Mars и разработчику торговых автоматов Inveda. Inveda утверждает, что его машины соответствуют Европейскому общему регламенту защиты данных.

Согласно официальному заявлению, Университет Ватерлоо планирует отказаться от этих аппаратов. Программное обеспечение в машинах уже деактивировано.