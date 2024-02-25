Команда проекта StarkNet разблокировала 728 млн токенов STRK для более чем 1,3 млн кошельков в рамках аирдропа. Ethereum-решение второго уровня StarkNet предназначено для обеспечения автоматизированных и программируемых платежей.

20 февраля команда StarkNet предоставила в рамках аирдропа (процесс бесплатной раздачи токенов ранним пользователям проекта) 728 млн токенов STRK. Этот объем соответствует 7,3% от эмиссии. Всего токены получили 1,3 млн кошельков. Об этом портал forklog напоминает 24 февраля.

Изображение из открытых источников

Изначально в сети возникли проблемы из-за перегрузки — это обычное явление в процессе аирдропа. Крупнейшие биржи предлагали STRK за $5-7. Затем монета упала ниже $2. Команда проекта незамедлительно отреагировала на критику пользователей, и после корректировки токеномики к 24 февраля курс STRK взлетел на 15%. Неизвестно. как долго курс монеты продержится на высоком уровне.

реклама

Ethereum-решение второго уровня StarkNet стало известно в прошлом году. Тогда платежные системы захотели использовать решение StarkNet для автоматизации платежей. Так, Visa захотела улучшить существующие протоколы, чтобы предоставить новые способы оплаты. В отчете, озаглавленном «Изучение новых путей в инновациях блокчейна», потенциальные постоянные заказы на криптовалюту упоминаются как технически осуществимые инновации — по крайней мере, на Ethereum. Это стало возможным благодаря смарт-контрактам блокчейна. Однако чтобы этот вариант стал технически осуществимым, потребуются некоторые корректировки.

До сих пор пользователям криптовалюты приходилось непросто. Каждый платеж должен обрабатываться вручную, даже если он повторяется через регулярные промежутки времени. Visa захотела решить эту проблему.

Для этого компания рассматривает несколько предложений по улучшению (EIP), которые хотят ввести функцию, называемую абстракцией учетной записи. Для этого уже существуют EIP-4337 и EIP-3074. Абстракция учетной записи сочетает в себе функциональность двух типов учетных записей, которые в настоящее время существуют в Ethereum.

Компания справедливо считает прежнее отсутствие автоматических платежей одной из самых слабых сторон криптовалют. Если проект увенчается успехом, то может обеспечить дополнительный потенциал для развития других приложений.