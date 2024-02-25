Инвестор Майкл Новограц ожидает, что биткоин будет стоить от $120 000 до $150 000 в ближайшее время. Он считает маловероятным, что криптовалюта существенно упадет.

По мере приближения следующего халвинга инвесторы все чаще задают один вопрос: насколько высоко вырастет цена биткоина? Предприниматель и инвестор Михаил Новограц сделал очень смелый прогноз.

Майкл Новограц. Изображение из открытых источниковАмериканский канал CNBC в конце февраля попросил Новограца дать оценку будущему развитию цены биткоина. На момент интервью BTC торговался на уровне около $52 000. По словам Новограца, вскоре биткоин попытается пробить свой предыдущий исторический максимум в районе $69 000.

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«Если курс преодолеет отметку в $69 000, то продолжит расти до $125 000 или $150 000», — считает 59-летний инвестор.

Новограц согласен с оценкой инвестиционного эксперта Том Ли. По мнению Ли, биткоин достигнет $150 000 до конца года. Новограц считает, что институциональные инвесторы являются наиболее важным фактором, способствующим дальнейшему росту курса. Он имеет в виду одобрение первых спотовых биткоин-ETF в США, которые торгуются на биржах с 11 января. По его словам, $45 трлн находятся под управлением брокеров. И эти деньги могут оказаться в биткоин-ETF.

Управляющий директор Galaxy Investment надеется прежде всего на определенное поколение: бэби-бумеров. По его словам, бэби-бумеры владеют наибольшим богатством в США, и в настоящее время интересуются криптовалютой, и это можно увидеть в массовом росте биткоин-ETF.

Эксперт полагает, что в обозримом будущем инвестиционный порыв не уменьшится. Поэтому он ожидает, что через год цена биткоина будет значительно выше, чем сейчас. По словам Новограца, массовое внедрение биткоина в США неизбежно. Многие крупные финансовые компании сейчас работают над интеграцией BTC. Поставщики услуг, популярные среди молодежи, такие как Square или Robinhood, уже давно предлагают BTC.

Новограц также может представить себе медвежий сценарий развития событий на рынке. По его мнению, исходя из текущей цены, такой сценарий не приведет к чрезмерным потерям. Если бы биткоин испытал серьезный спад, то упал бы всего до $42 000–$45 000. Причиной этого могут стать конфликты с регуляторами.

Растущая корреляция между биткоином и золотом, а также приток денег в ETF позволяют предположить, что BTC утверждается в качестве отдельного и признанного класса активов. Некоторые инвесторы уже рассматривают биткоин как часть своих портфелей. Признание биткоина как «цифрового золота» может укрепить его позиции в качестве важного компонента диверсифицированных инвестиционных стратегий.