Известный разоблачитель Эдвард Сноуден назвал биткоин самым значительным достижением в истории финансов со времен чеканки монет.

Эдвард Сноуден стал известен во всем мире в 2013 году, когда передал журналистам секретные документы АНБ. В документах рассказывается о программах наблюдения АНБ за гражданами. С тех пор Сноуден жил в изгнании и участвовал в дебатах о защите данных и гражданских правах. 19 февраля он высказался о биткоин на платформе X, назвав его «самым значительным достижением со времен изобретения денег (появления монет)». Первые монеты, как предполагается, стал чеканить в VII–VI веках до н. э. Алиатт, царь Лидии.

Эдвард Сноуден. Изображение из открытых источников

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Биткоин, несомненно, представляет собой значительное событие в финансовом мире с момента появления в 2009 году. Он представляет собой форму цифровых денег, которая работает независимо от центральных органов власти, центральных банков или традиционной банковской системы. Сноуден, вероятно, пытается подчеркнуть революционный характер BTC и потенциальное влияние на мировую финансовую систему.

Эдвард Сноуден давно интересуется биткоином и рынком криптовалют. Его интерес к BTC и другим цифровым активам в первую очередь основан на их потенциале предложить большую конфиденциальность и независимость от традиционной финансовой системы. Сноуден часто подчеркивал важность этих плюсов, особенно в контексте сохранения свободы личности.

Сноуден часто критиковал биткоин за отсутствие конфиденциальности. В отличие от некоторых других криптовалют, которые отдают приоритет анонимности, блокчейн биткоина прозрачен, то есть все транзакции публично видны и отслеживаются. Эта прозрачность уже несколько раз была описана Сноуденом как серьезная проблема защиты данных.

В феврале Эдвард Сноуден, похоже, немного поменял свое мнение по отношению к биткоину. Несмотря на свою обеспокоенность по поводу конфиденциальности, он признает силу BTC, особенно с точки зрения децентрализации финансов и расширения прав и возможностей людей против государственного и институционального контроля.

Когда-то выпуск монет произвел революцию в финансовой системе, представив стандартизированные, легко обращающиеся деньги. Сегодня биткоин находится на пороге аналогичной революции в цифровую эпоху, предлагая децентрализованную валюту. Эдвард Сноуден, похоже, осознал это, несмотря на свой скептицизм в отношении конфиденциальности и прозрачности блокчейна.



