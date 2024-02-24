Британский необанк Revolut помогает новичкам на рынке определиться в выборе акций. Для этого компания запустила в Европе (теперь в Германии и Австрии) цифрового бота-помощника. Revolut сотрудничает с Upvest по акциям и ETF.

Британский необанк Revolut запускает на австрийском и немецком рынках робота-советника, который уже получил признание в Англии. Это цифровой помощник в выборе акций и ETF для всех тех, кто не хочет или не может вникать в тему инвестиций.

Фото: Revolut

Итак, это вспомогательная функция для «новичков с ограниченным инвестиционным опытом, а также для всех тех клиентов, у которых нет времени на обширные исследования рынка и активное инвестирование».

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Бот рекомендует и управляет полностью диверсифицированным, адаптированным портфелем на основе толерантности к риску и целей клиента. Это означает следующее: после того, как клиент объяснил свои предпочтения в отношении инструмента (например, уровень риска, временной горизонт), робот-консультант распределяет деньги по так называемым модельным портфелям. Это коллекции из 5–8 биржевых фондов (ETF), которые собираются ботом в соответствии с заранее определенной инвестиционной стратегией.

Деньги, которые вносят клиенты Revolut (минимальная инвестиция – 100 евро), инвестируются в эти модельные портфели. Ежегодная плата за управление составляет 0,75% от стоимости портфеля — это немного больше, чем нужно платить в виде комиссий при самостоятельном инвестировании в ETF.







«Мы знаем, что у многих наших клиентов просто нет времени управлять большим портфелем или инвестировать в отдельные ценные бумаги. 53% клиентов, которых мы опросили в прошлом году, сказали, что не знают, с чего начать. Цель банка: сделать инвестиции на рынке капитала более доступными для всех. Мы хотим предложить еще одну возможность заставить деньги работать с помощью индивидуального инвестиционного решения», — говорит Роландас Ютейка, руководитель отдела трейдинга в Revolut.

Пользователи Revolut уже давно могут инвестировать в акции и ETF в приложении. Британский финтех с 2023 года сотрудничает с немецкой финтех-компанией Upvest, что также открывает возможности для инвестиций в акции и ETF.

В приложении Revolut можно самостоятельно инвестировать в акции более чем 2200 листинговых компаний в США и более 220 листинговых компаний в Европейском Союзе, а также в 270 биржевых фондов (ETF). Однако решить, в какие акции и ETF инвестировать, многим пользователям сложно — робот-советник должен принять это решение за них.

Инвестиционные предложения в ЕС предлагаются через дочернюю компанию Revolut Securities Europe UAB, инвестиционную фирму из Литвы.