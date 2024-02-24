У основателя SoftBank Масаёси Сона большие планы относительно новой компании по производству чипов для искусственного интеллекта. Он готов инвестировать в бизнес $100 млрд.

Конкуренция в сфере искусственного интеллекта становится всё сильнее. В конце февраля появилась информация от Bloomberg, что миллиардер Масаёси Сон хочет создать компанию по производству ИИ-чипов. Вместе со своим деловым партнером ARM они хотят извлечь выгоду из растущего спроса на высококлассные чипы и конкурировать с разработчиком Nvidia.

Фото из открытых источниковМасаёси Сон — основатель SoftBank, которому принадлежит контрольный пакет акций британского разработчика процессоров ARM. Вместе с ARM вскоре будет создана компания по производству ИИ-чипов, которая начнёт производить ускорители вычислений (платы) для обучения очень больших (генеративных) моделей ИИ, таких как ChatGPT. Средства для этого пойдут за счет акций ARM, которые имеют высокую цену после IPO в прошлом году.

Bloomberg сообщает о $30 млрд, которые можно было бы инвестировать в стартап по производству ИИ-чипов. Анонсированный японским миллиардером и генеральным директором SoftBank «Проект Идзанаги» пока официально не запущен. Кстати, согласно Википедии, Идзанаги – это имя японского бога-творца.

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Издание Bloomberg из анонимных источников узнало, что Масаёси Сон сейчас ищет партнеров. В общей сложности на его проект планируется собрать еще $70 млрд. Компания по производству ИИ-чипов будет частично полагаться на технологию ARM. Масаёси Сон уже несколько лет инвестирует в разработки в области искусственного интеллекта, для чего учредил фонд с бюджетом $100 млрд. Режим жесткой экономии был введен в 2022 году после рекордного убытка SoftBank. Однако фонд существует до сих пор.

На сегодняшний день немногие компании могут предоставить вычислительные ускорители для обучения ИИ, которые действительно способны обучать большие генеративные модели ИИ. Nvdia, у которой такие технологические гиганты, как Google и Amazon, покупают чипы, взяла на себя роль пионера на рынке. Но в целом компания не может производить достаточно продукции, чтобы удовлетворить спрос.

Производитель чипов AMD ожидает высокого спроса на свой ускоритель искусственного интеллекта Instinct MI300X. Американская компания Cerebras также хочет построить несколько дата-центров с чипами WSE2 по всему миру совместно с инвестиционной компанией Group 42 (G42) из Объединенных Арабских Эмиратов.

Microsoft и OpenAI анонсировали ускоритель искусственного интеллекта «Azure Maia 100» на 2024 год. Он будет специально разработан для генеративного ИИ. OpenAI также хочет основать собственную компанию, которая будет производить чипы.