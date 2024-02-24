Британская промышленно-металлургическая компания Sheffield Forgemasters разработала новую технологию изготовления корпусов реакторов для малых атомных электростанций (мини-АЭС).

Производство мини-АЭС считается сложной задачей, поскольку процесс сварки корпусов реакторов может занять до года. Британская промышленная компания Sheffield Forgemasters утверждает, что добилась прорыва: контейнеры можно сварить за 24 часа со значительной экономией средств.

Sheffield Forgemasters разработала новую технологию изготовления корпусов реакторов для мини-АЭС. Фото: Sheffield ForgemastersМини-атомные электростанции с малыми ядерными реакторами предназначены для обеспечения большей безопасности и гибкости при меньших затратах, чем обычные атомные электростанции. Чехия — одна из стран в ЕС, заинтересованная в малых модульных реакторах (ММР или SMR). Недавно правительство Праги объявило о желании построить до четырех новых ядерных реакторов на юге страны – этот план подвергся резкой критике со стороны Австрии.

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На сегодняшний день, по данным ресурса pressetext.at, SMR используются в Румынии и Южной Корее, а также в Нидерландах и в Великобритании. Критики видят в ядерной энергетике опасности, такие как потенциальные аварии на реакторах и значительное увеличение количества ядерных отходов.

SMR производятся по самым высоким стандартам качества. Особенно важна сварка корпусов реакторов. Они служат основным удерживающим элементом ядерного топлива и компонентов ядерного деления, обеспечивая контролируемую ядерную реакцию. Британская компания Sheffield Forgemasters утверждает, что для этого процесса разработала новую технологию, позволяющую сваривать детали в 365 раз быстрее. Раньше на сварку контейнеров уходило до года. Теперь весь процесс можно осуществить за один день. Это прорыв в производстве мини-АЭС и глобальный скачок в сварочных технологиях, говорится в пресс-релизе компании. В частности, заинтересованные стороны могли бы пересмотреть экономическую эффективность SMR.

Так называемая «локальная электронно-лучевая сварка» призвана сделать ненужными потенциально дорогостоящие сварочные процессы. Проще говоря, свариваются две металлические детали вместе с помощью электронного луча. По данным Sheffield Forgemasters, корпус реактора, созданный «без дефектов», имеет диаметр три метра и толщину стенок 200 миллиметров и считается первым успешным пилотным проектом. У таких корпусов будет всего четыре толстых сварных шва. Компания не только хочет производить мини-АЭС быстрее и дешевле, но и подчеркивает, что дорогостоящие сварочные процессы вскоре могут уйти в прошлое.