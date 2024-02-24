Anyline представила новое программное обеспечение для автономных дронов. Дрон способен самостоятельно сканировать целые склады и распределительные центры. Решение было разработано в сотрудничестве с фирмой Mondi.

В марте 2023 года Anyline сократила штат сотрудников на 25% в рамках изменения стратегии. Тем не менее в прошлом году компании удалось добиться значительного роста продаж. Соответствующие цифры были озвучены в начале февраля. Теперь появились новости о стартапе из Вены. Совместно с ведущим производителем упаковки и бумаги Mondi было разработано новое автономное программное обеспечение для дронов.

Фото: AnylineПо словам компании, Mondi уже давно ищет способ улучшить процессы управления запасами на нескольких крупных складах. Были протестированы различные технологии, в том числе портативные устройства RFID и сканеры с камерами. Прорыв произошел только тогда, когда компания Anyline получила заказ на использование своей технологии сбора мобильных данных в дронах DJI Mini 3 Pro.



«После нескольких месяцев тестирования, решения проблем и интеграции в наши серверные системы мы смогли провести успешную инвентаризацию на складе и тем самым доказать, что технология работает без сбоев», — сообщает Mondi в пресс-релизе.

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До использования дронов для сканирования штрих-кодов сотрудникам приходилось полагаться на вилочные погрузчики и ручное сканирование для учета запасов в больших залах. С одной стороны, этот процесс требовал работы на большой высоте. А с другой – часто приходилось работать сверхурочно во внерабочее время, поскольку только тогда было достаточно места и можно было соблюдать дополнительные меры безопасности. Поэтому зачастую инвентаризацию можно было проводить только один раз в год, как говорится в пресс-релизе.

Сегодня, по данным Mondi, один сотрудник может использовать дрон для регулярного сканирования всего запаса на складе, проход за проходом и даже в рабочее время. Новая процедура не только безопаснее, но и гораздо точнее.

Эту технологию могут использовать и другие заказчики.