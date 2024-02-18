Настройка по умолчанию в Windows 11 Pro может замедлить скорость SSD-накопителей до 45%. Проблема в шифровании диска Bitlocker. Существует простое (на первый взгляд) решение.

Начиная с Windows Vista, многие компьютеры Microsoft с версиями Enterprise или Pro имели встроенное шифрование жесткого диска Bitlocker. Эта функция служит для защиты устройств путем автоматического шифрования жестких дисков и, таким образом, защиты личных данных от нежелательного доступа.

Фото: Windows

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К сожалению, как показали подробные тесты портала Tom's Hardware, это происходит за счет скорости SSD (твердотельных накопителей). На компьютерах с установленной Windows 11 Pro существует высокая вероятность автоматической активации Bitlocker.

Программа шифрования гарантирует, что процессор все зашифрует и расшифрует. Согласно тестам, это может стоить производительности SSD до 45% от скорости чтения и записи. Огромное замедление особенно негативно сказывается на задачах с интенсивным использованием данных, таких как копирование больших файлов или запуск приложений.

В ходе тестирования компания Tom's Hardware исследовала потенциальное влияние включения Bitlocker по трем сценариям. Была выбрана незашифрованная версия Windows, то есть без Bitlocker. Во время другого запуска Bitlocker был включен как версия программного обеспечения. Кроме того, тестирование проводилось с аппаратным активированным Bitlocker (Opal).

Оказалось, что программное шифрование увеличивает задержку и снижает скорость передачи. Однако в двух других экспериментальных установках различий не было заметно. Между тем Bitlocker следует активировать только в Windows 11 Pro, но не в Windows 11 Home. При использовании Windows 11 Pro вероятность особенно высока, если компьютер был куплен с предустановленной операционной системой.

Любой пользователь, который установил Windows 11 Pro — независимо от того, активирован Bitlocker или нет — не может легко использовать возможную опцию внутреннего аппаратного шифрования SSD. Это возможно только в том случае, если снова перезагрузить систему.

Если отключить Bitlocker, то есть риск — особенно с ноутбуками — что данные могут быть украдены. Microsoft, возможно, уже работает над патчем.