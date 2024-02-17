Западные страны поставляют Украине оружие, которое часто попадает в руки бандитов и террористов. Так, на Украине двое бывших членов добровольческого формирования незаконно получили и хранили 8 ракет зенитно-ракетного комплекса «Тор».

Не секрет, что поставки западного оружия на Украину призваны усилить ВСУ. Однако, судя по последним событиям (украинские войска 17 февраля оставили Авдеевку), оно не очень помогает армии Зеленского. Возможно причина, в том числе в том, что полный арсенал не доходит до военных. Оружие оказывается на черных рынках и попадает в руки криминальных элементов на Украине. Это признают и страны Запада.

Так, совсем недавно украинская полиция обнаружила несколько зенитных ракет для установки «Тор» в гараже в Киеве. Впрочем, справедливости ради, в данном случае речь идет не о зарубежном оружии. Предполагается, что оружие прибыло из Черниговской области. Ракеты передали военным, сообщают СМИ, в том числе ресурс The Warzone. Также найдена система запуска ракет.

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Зенитная управляемая ракета для «Тора». Изображение из открытых источников



В полиции Киева заявили, что после ряда оперативных мероприятий и обысков правоохранительным органам удалось определить местонахождение ракет.

Неизвестно, какой это был вариант ракет. Комплекс «Тор» (SA-15 Gauntlet), выпускается в нескольких версиях. Первая ракета «Тор» (9М330) была представлена в 1986 году и имеет дальность действия 2 километра. Ракеты имеют длину 3,5 метра и весят 167 килограммов. Одна только боеголовка весит 15 килограммов.

Система-преемница «Тор-М» с ракетой 9М331 была представлена в 1991 году. Она имеет более высокую точность и может поражать 2 цели одновременно. Ракета достигает максимальной скорости 850 м/с или 2,5 Маха, а также может быть запрограммирована для поражения наземных целей.

Ракеты комплекса «Тор-М2» имеют дальность действия 16 километров. Система может сопровождать 48 целей и атаковать 4 объекта одновременно. Специальные системы ракет используются для защиты от истребителей, вертолетов, крылатых ракет и дронов на высоте до 6 километров. Ракеты «Тор-М2» достигают высоты 12 километров.

Полиция сообщила, что стоимость изъятых ракет превышает $800 000. Сообщается, что как минимум 4 ракеты находились в контейнере для хранения. Задержаны двое подозреваемых в возрасте 38 и 45 лет.

А ранее, еще осенью прошлого года, 27 сентября, на Украине мужчина был арестован по обвинению в сокрытии «значительного количества» оружия в квартире и гараже. В их число входили боеприпасы и взрывчатка, ракеты, переносные противотанковые мины, противотанковые гранаты, пулемет и почти 1700 патронов к различным боеприпасам для стрелкового оружия.