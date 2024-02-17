Ожидается, что первые эксклюзивные игры для Xbox вскоре появятся и для других консолей. А еще будет новое оборудование. Об этом сообщило руководство Xbox.

Руководство Xbox рассказало о будущем консоли в последнем официальном подкасте. Сообщается, что скоро появятся новые устройства Xbox. Они будут официально представлены в декабре 2024 года.

Фото: Вадим Приходько / Pexels

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Менеджер Xbox Сара Бонд сказала: «В аппаратном обеспечении появятся некоторые интересные вещи, о которых мы объявим на рождественских праздниках в этом году».

Это будет «самый большой технический прорыв», когда-либо наблюдавшийся в аппаратном обеспечении. Глава Xbox Фил Спенсер рассказал The Verge, что команда работает над созданием «различных типов оборудования». Однако не все продукты, над которыми сейчас ведется работа, будут представлены в этом году.

Возможно, Microsoft подумывает о выводе на рынок портативной консоли Xbox. На этом поприще Nintendo смогла добиться больших успехов со своей консолью Switch. Steamdeck от Valve также популярен у геймеров.

Спенсер уже написал на платформе X, что является поклонником портативных устройств. При этом он также заявил, что анонсировать пока нечего. Если бы существовал портативный Xbox, он, вероятно, должен был бы работать под управлением Windows и на базе Linux, как Steamdeck.

Было объявлено, что Microsoft выпустит несколько эксклюзивных игр для Xbox на PlayStation 5 и Nintendo Switch. Компания официально не раскрыла, о каких релизах идет речь. По информации Verge, сначала выйдут Hi-Fi Rush и Pentiment, за ними последуют Sea of Thieves и Grounded.





В подкасте Спенсер заявил: «Я твердо верю, что в ближайшие 5–10 лет эксклюзивные игры, то есть игры, доступные только для одного оборудования, будут составлять незначительную долю игровой индустрии».

Ранее ходили слухи, что Microsoft хочет выпустить игры для других платформ. Возможно, речь идет о «Старфилде» или «Индиане Джонс». Спенсер отрицает, что это произойдет в ближайшее время, но не исключает в принципе такую возможность. Microsoft хочет выяснить, можно ли увеличить продажи Xbox за счет продаж игр для других платформ.

Новый Xbox так и не смог сравниться с показателями продаж конкурента Sony и ее PS5. Текущие анализы предполагают, что на данный момент продано в общей сложности около 50 миллионов PS5. Вероятно, будет продано только около 27 миллионов Xbox Series X/S. Также наблюдается снижение подписки Game Pass.