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kosmos_news
Google покажет на карте утечки метана по всему миру
Утечки метана в нефтегазовой отрасли скоро будут показаны в новом сервисе Google. Карта будет создана с использованием спутниковых данных и искусственного интеллекта.

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Google планирует создать карту, которая покажет глобальные утечки метана. Для этого Google будет использовать данные нового спутника MthanSAT и обрабатывать их с помощью искусственного интеллекта.
Фото: Google 
Спутник Фонда защиты окружающей среды (EDF) планируется вывести на околоземную орбиту в начале марта на ракете SpaceX Falcon 9. Спутник будет совершать оборот вокруг планеты 15 раз в день на высоте 525 км.

С одной стороны, новый спутник предназначен для выявления мелких и крупных выбросов метана, например, из заводов. MthanSAT может проводить измерения и определять место утечки метана с точностью до одного квадратного километра. С другой стороны, он должен измерять большие территории, где выбросы менее сконцентрированы.

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Алгоритмы используются для определения количества выходящего метана на основе измерений и для отслеживания его в течение длительного периода времени. Для достижения этой цели EDF работает с учеными из Гарвардского университета и Смитсоновской астрофизической обсерватории.

Согласно отчету Международного агентства по окружающей среде, метан на 30% влияет на глобальное потепление. Большая часть этих выбросов приходится на нефтяную и газовую промышленность. Данные должны помочь выявить утечки метана в промышленности, пишет Google в своем блоге.

Google может использовать ИИ для идентификации буровых площадок (желтый), нефтяных вышек (красный) и резервуаров для хранения (синий). Фото: Google 
Данные Google представлены на карте глобальной газовой и нефтяной инфраструктуры. Таким образом показано, где происходит особенно большое количество выбросов. Google использует искусственный интеллект для идентификации на изображениях таких объектов, как нефтяные вышки и места бурения.

Затем эта карта объединяется с данными MthanSAT, чтобы показать связь между выбросами и инфраструктурой. Становится ясно, откуда в первую очередь происходят утечки метана. На следующем этапе эта информация должна помочь устранить уязвимости и предотвратить подобные утечки.

Доступ к этим данным можно получить через Google Earth Engine. Проект предлагает спутниковые данные об окружающей среде для научных целей, а также для правительств и компаний. Пользователи могут комбинировать данные MthanSAT с информацией о лесах, водоемах и экосистемах, например, для отслеживания изменений. Данные должны быть доступны на Earth Engine в этом году.

#google #технологии #экология #спутник #метан #искусственный интелелкт #google карты
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