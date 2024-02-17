Новая батарея призвана значительно продлить время работы iPhone, iPad и гарнитуры смешанной реальности Vision Pro. Apple планирует создать такую батарею уже в 2025 году.

Apple продвинулась в разработке собственной батареи для своих устройств. Как сообщает журнал ET News, первые устройства с новой технологией могут появиться на рынке уже в 2025 году.

Фото: AppleApple будет участвовать во всех этапах разработки, включая создание материалов для катодов. В частности, сообщается, что Apple работает над совершенно новой конструкцией. Это решение должно значительно улучшить производительность аккумулятора.

Apple также ищет новый материал для проводников. При этом рассматриваются углеродные нанотрубки (УНТ). Сообщается, что они более устойчивы к перепадам температур, чем обычные материалы, такие как медь. Кремний также считается важным материалом для Apple. Компания хочет увеличить ёмкость аккумулятора и в то же время сократить время зарядки.

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Благодаря все большему количеству функций, качественным дисплеям и тонкому дизайну время автономной работы становится серьезной проблемой для таких производителей, как Apple. По данным Apple, iPhone 15 Pro Max может проработать 29 часов на одной зарядке. Это достигается, прежде всего, за счет энергоэффективной системы.

Срок службы батареи также является важной проблемой, например, для VR-очков Apple Vision Pro. Аккумулятор должен быть достаточно мощным, чтобы обеспечивать питание гарнитуры в течение длительного времени, но при этом маленьким и достаточно легким и не ограничивать свободу при использовании.

С 2018 года не утихают слухи о собственной батарее Apple. Первоначально планы были связаны с возможным появлением Apple Car. Проект электромобиля продвигается недостаточно быстро для Apple. Используя технологию для iPhone, iPad и продуктов других фирм, компания могла бы извлечь выгоду из проекта, даже если Apple Car еще далёк от готовности к серийному производству.





