Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Город находится под контролем России.

Бои за Авдеевку продолжались несколько месяцев. 15 февраля российские войска смогли установить контроль над главным въездом в город — взятие Авдеевки было делом времени. 16 февраля издание The Washington Post написало, что войска Зеленского оставляют позиции.

Наконец, 17 февраля стало официально известно, что весь город теперь под контролем России. Авдеевка, напомним, находится всего в 15 км от Донецка.

Фото: Сергей Аверин, РИА «Новости»Итак, ночью 17 февраля стало известно, что ВСУ покидают Авдеевку. Это официальная информация — соответствующий приказ озвучил главнокомандующий Александр Сырский. Похоже, западное оружие не помогает украинским военным успешно проводить операции, а новый главком ВСУ начинает работу на новой должности с бегства. Сообщается, что украинские солдаты вынуждены даже бежать по полям.

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Сообщается, что войска покидают город вследствие сложившейся оперативной обстановки в зоне боевых действий. Вероятно, ВСУ хотели избежать окружения. Теперь, скорее всего, ВСУ сосредоточатся на обороне других рубежей вблизи Авдеевки.

Уход из города ВСУ означает прекращение бомбёжек Донецка. Именно оттуда войска Зеленского наносили удары по мирному городу.



