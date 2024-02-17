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kosmos_news
Компания Solarpappel разработала и запатентовала уникальную конструкцию солнечных панелей
Три разных варианта монтажа солнечных панелей Solarpappel обеспечивают работу системы круглый год. Панели способны «собирать» энергию даже зимой.

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Компания Solarpappel была основана в марте 2023 года физиком и математиком Германом Копецем, биологом Хайнцем Копецем и основателем биоэнергетической компании Mureck Карлом Тоттером. За два года исследований они разработали одноименную систему для выработки солнечной энергии. С её помощью можно производить больше электроэнергии зимой. Конструкция не занимает много места. Об этом пишет сама компания Solarpappel на своем сайте.
Фото: Solarpappel

Фотоэлектрическая система имеет вертикальную, а не горизонтальную конструкцию. В частности, эта конструкция держится на деревянных распорках. Она наклонена на 70 градусов; модули обращены во все четыре направления.

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Особенность конструкции в том, что она не падает под порывами ветра. В настоящее время работают три прототипа, каждый мощностью около 20 кВт (пиковая мощность). Преимущество этой системы основатели стартапа видят в том, что для размещения панелей требуется всего чуть менее одного квадратного метра. Оборудование не надо дополнительно крепить к земле.

Предлагаются три различных типа Solarpappel (A, B и C): один высотой 11,5 метров и мощностью 20 кВт. Другой высотой девять метров и мощностью 15 кВт и третий высотой 3,5 метра и мощностью 3,8 кВт. Все три варианта устойчивы при скорости ветра до 150 км/ч.

Solarpappel производит электроэнергию с середины января 2023 года. В первый год работы система сгенерировала 14,63 мегаватт-часа. Из них 52% были произведены с осени по весну, сообщает стартап на своем сайте. Солнце светит всего восемь часов в декабре и 16 часов в июле, но Solarpappel зимой произвел больше электроэнергии, чем летом. Это стало возможным благодаря запатентованной конструкции системы.

Модули наклонены таким образом, что солнечные лучи зимой падают на панели вертикально, а снег сразу скатывается. Также используется эффект Альбедо (отражение лучей от белой поверхности) за счет вертикальной конструкции и крепления модулей во всех четырех направлениях. Этот эффект увеличивает «измеримо доказанное» производство электроэнергии на 50%.

#технологии #энергетика #электроэнергия #солнечная энергия #солнечные панели
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