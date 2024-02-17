Гравастары — гипотетические астрофизические объекты — могут вести себя как чёрные дыры и иметь ядро, состоящее из темной энергии. Несколько таких объектов складываются (подобно матрёшке) и образуют другую звезду — нестар.

Исследователи снова обратили внимание на теорию, предполагающую наличие альтернативы чёрным дырам. Так называемые гравастары (англ. gravastar) могут быть такими же компактными и иметь такую же гравитацию, которая не позволяет даже свету выходить наружу. Но у них нет горизонта событий (граница в астрофизике, за которой события не могут повлиять на наблюдателя — Википедия). Об этом пишет портал Phys.org.

В центре чёрной дыры, за горизонтом событий, находится так называемая сингулярность (состояние Вселенной в начальный момент Большого взрыва). Физические законы там не действуют. Наблюдается исчезновение информации в чёрной дыре. Это создает информационный парадокс, поскольку исчезновение информации противоречит законам квантовой механики.

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До того как первая чёрная дыра была обнаружена с помощью гравитационных волн в 2016 году и исследователи сделали первую фотографию в 2019 году, появились альтернативные подходы, позволяющие обойти информационный парадокс. Павел Мазур и Эмиль Моттола впервые представили теорию гравастаров в 2001 году.

Этот гипотетический объект мог возникнуть из массивной звезды. Вместо того чтобы полностью схлопнуться, как чёрная дыра, внутри гравастара образуется пузырь тёмной энергии. Эта тёмная энергия создаёт противодавление гравитации, сжимающей звезду. Внешняя оболочка гравастара представляет собой очень тонкий слой материала.

Исследователи Дэниел Ямпольски и Лучано Реццолла расширили эту теорию. Несколько гравастаров могли объединиться, образуя нестар, — пишет Ямпольский в своей диссертации.

Так исследователи представляют себе нестар. Изображение: Daniel Jampolski und Luciano Rezzolla, Goethe-Universität

«Нестар похож на русскую матрешку. Наша теория допускает наличие целого ряда вложенных друг в друга гравастаров», — говорится в заявлении учёных.

Нестар характеризуется более толстой оболочкой материи и теоретически может содержать любое количество гравастаров. Это позволило бы нестару обойти информационный парадокс.

До сих пор нет теории, как могла образоваться такая звезда. В целом теория гравастаров мало изучена в науке. Исследователи описывают саму теорию как «экзотическую». Однако она может помочь лучше понять чёрные дыры, пишут они. Работа была опубликована в журнале Classical Quantum Gravity.