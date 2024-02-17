Уникальная форма биокеросина — возобновляемого вида авиационного топлива — скоро будет разработана исследователями из США.

Новая компания Cemvita Factory пытается создать альтернативу авиационному топливу на нефтяной основе. В нём используются генетически модифицированные микробы, использующие для синтеза свет и углекислый газ. Американская авиакомпания United недавно узнала об этом проекте и объявила о сотрудничестве со стартапом. Журнал MIT Technology Review сообщил о процессе разработки и неудачных проектах-предшественниках.

Airbus использует биокеросин для своих самолетов. Фото: AirbusМетод стартапа основан на фотосинтезирующих микробах, которые перерабатывают свет и углерод. Генетически модифицированные цианобактерии не только производят безмасляное топливо, но и преобразуют парниковый газ CO2. Процесс разработки пока находится на начальной стадии.

Cemvita Factory в настоящее время работает над масштабированием процесса получения топлива до лабораторных масштабов, чтобы на следующем этапе подготовить продукт к выпуску на рынок. Кроме того, компания пытается «научить» микробы производить этилен, чтобы также синтезировать экологически чистый пластик.

реклама

Концепция не нова. В течение многих лет ученые работали над решениями по извлечению CO2 из атмосферы и использованию его для разработки топлива. Этой теме посвящена вся научная отрасль синтетической биологии.

Давным-давно, например, группа из Оксфордского университета использовала специальный катализатор для извлечения углерода из CO2, который можно использовать в качестве экологически чистого топлива. Вместе с Porsche и Exxon компания Siemens построила в Чили завод по производству электронного топлива, который производит синтетическое топливо путем электролиза.

Многие молодые компании уже начали эксперименты в этой области. В 2005 году, например, LS9 начала разработку «сверхчистого дизельного топлива» из микробов. В 2014 году биодизельная группа Renewable Energy Group приобрела компанию. Продукт теперь называется Ultraclean Blend. Производитель также предлагает топливо для реактивных двигателей, которое не содержит углерода из ископаемых источников. Еще один стартап под названием Joule был основан в 2017 году.

Существует ряд научных способов производства альтернативных видов топлива из неископаемых биологических источников. Основная проблема заключается в том, что для извлечения CO2 из атмосферы и превращения его в перерабатываемый продукт требуется много энергии. Предоставление этого процесса растениям могло бы значительно улучшить энергетический баланс. Скорее всего, стартапу Cemvita Factory удастся масштабироваться до промышленных стандартов. В этом могли бы помочь деньги United Airlines.