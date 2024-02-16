17 февраля в Европе вступает в силу Закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), значительно усиливающий контроль над крупнейшими платформами, включая TikTok, X и пр.

В субботу, 17 февраля, вступают в силу новые общеевропейские правила Закона о цифровых услугах (DSA) для цифровых услуг. Крупные онлайн-платформы, такие как Google, Facebook и Instagram, будут вынуждены соблюдать эти правила. Об этом напоминает онлайн-издание lenta.ru.

Изображение из открытых источниковЦелью DSA является заставить интернет-компании принимать более активные меры против незаконного и провоцирующего к противоправным действиям контента в интернете. Манипулятивные приёмы («темные паттерны»), призванные побудить пользователей совершать покупки, отныне запрещены. Кроме того, пользователи должны иметь больше влияния на то, какая реклама им показывается. Пользователи также должны понимать, какая реклама им показывается и почему.

Реклама, ориентированная на несовершеннолетних или основанная на конфиденциальных данных (религия, пол или политические предпочтения) тоже будет запрещена. Однако DSA не регулирует, что считать незаконным контентом — для этого существуют другие законы ЕС или национальные законы.

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DSA не распространяется на онлайн-компании с численностью сотрудников менее 50 человек и годовым оборотом менее €10 млн. Наиболее строгие требования применяются к 22 компаниям, признанным Комиссией ЕС особо крупными онлайн-платформами, включая Google, Facebook, Tiktok, Instagram и X (ранее Twitter).