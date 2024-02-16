Акции «великолепной семерки» – это акции Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla. Они в настоящее время лидируют на рынке. Это связано с бумом ИИ.

Акции семи крупнейших технологических компаний США (их называют «великолепной семеркой») Microsoft, Apple, Alphabet, Meta, Nvidia, Amazon и Tesla обеспечили рост важных фондовых индексов S&P500 и Nasdaq 100 до новых высот.

Изображение из открытых источниковАкции Microsoft, Meta, Google и, конечно же, производителя чипов ИИ Nvidia, в частности, зависят от ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, который разразился в 2023 году. Amazon также уже давно присоединилась к гонке за новыми и лучшими моделями искусственного интеллекта. Ожидается, что Apple предоставит информацию о своих амбициях в области LLM (большие языковые модели) в 2024 году.

Цены на соответствующие акции с тикерами MSFT, META, NVDA и AMZN по-прежнему растут, тогда как GOOGL, оказавшаяся под давлением OpenAI и отставшая в разработки своих ИИ-продуктов AAPL не могут расти так же сильно, как конкуренты. TSLA представляет собой особый случай: акции автогиганта в 2024 году упали из-за проблем на рынке электромобилей. Вот графики за последние 12 месяцев:

Многие трейдеры, вероятно, задаются вопросом: стоит ли делать ставку на акции «великолепной семерки»? Смогут ли они стать еще сильнее после того, как протестируют ценовые максимумы? И как долго бум искусственного интеллекта будет стимулировать рост котировок?

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По этому поводу существуют разные мнения. Интересно мнение инвестора Майкла Берри, который, как известно, предсказал финансовый кризис 2008 года и считается оракулом фондового рынка.

Как видно из документа 13F, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Берри делает ставку на акции китайских гигантов электронной коммерции Alibaba и JD.com, Amazon и Alphabet, а также на несколько других технологических компаний, таких как Block в секторе финансовых технологий или Oracle. Акций Nvidia, Meta и Microsoft нет в портфеле компании Берри Scion Asset Management.

Tiger Global, один из крупнейших хедж-фондов в мире, также больше не делает ставку на акции «великолепной семерки». Однако, как видно из документов 13-F за последние три месяца 2023 года, Tiger Global имеет позиции в четырех технологических компаниях «великолепной семерки». Хедж-фонд продал свои акции Alphabet, Meta, Microsoft и Nvidia и увеличил долю в Amazon и полупроводниковых компаниях.

Роман Прзибилла из CAT Financial Products отмечает, что игроки инвестируют в акции других технологических компаний. По его мнению в 2024 году вырастут в цене акции Cloudflare, Confluence и Palantir. С начала года они уже прибавили более чем 25%.