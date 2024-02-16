Ассоциация крупнейших банков США направила письмо SEC с просьбой изменить определение криптоактивов, чтобы финансовые организации могли принимать участие в хранении спотовых биткоин-ETF.

Рост рынка криптовалют заставляет банки США принимать меры. Они призывают изменить правила хранения криптовалют и цифровых активов. Коалиция крупных банковских организаций направила письмо в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Об это пишет портал forklog.

Изображение из открытых источниковБанки в США обязаны сообщать о криптовалютах, которые они держат на своих корпоративных балансах. Они должны хранить сумму, равную стоимости криптовалюты. Но банки хотят изменить это регулирование. Они требуют исключить из этого обязательства криптовалютные активы. В частности, речь идет о токенизированных традиционных финансовых активах или токенах, одобренных SEC. Сообщается, что банки хотят хранить и спотовые биткоин-ETF.

В своем письме банковские ассоциации подчеркивают, что сохранение текущего регулирования окажет серьезное влияние на финансовую систему. Регулируемым финансовым учреждениям запрещено хранить цифровые активы, а это, в свою очередь, окажет негативное влияние на инвесторов, клиентов и всю монетарную систему.

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Однако SEC подчеркивает, что криптовалюты несут риски и не могут быть приравнены к традиционным активам. Банки, с другой стороны, с самого начала сопротивлялись этому набору правил. Некоторые банки уже вошли в криптосектор. Например, Bank of New York Mellon открыл платформу хранения цифровых активов в 2022 году, но ожидает незначительного влияния новых услуг на свой бизнес.

Пока неизвестно, отреагирует ли SEC на требования банков. Решение может существенно повлиять на курс криптовалют и будущее банковского сектора в США.



