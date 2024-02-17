Появились новые доказательства того, что изобретателем биткоина мог быть покойный криптограф Хэл Финни. Для этого энтузиасту пришлось провести расследование в духе фильма «Код да Винчи».

Изображение, опубликованное 15 февраля на форуме Reddit, вызывает новые дискуссии в биткоин-сообществе об истинной личности загадочного изобретателя первой криптовалюты Сатоши Накамото.

Изображение из открытых источников

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На изображении показан интересный, хотя и сомнительный, перевод имени «Satoshi Nakamoto» на японские символы катаканы и хираганы, которые, если интерпретировать как латинские буквы, как сообщается, образуют имя «Hal Fin(n)ey» (Хэл Финни).

Изображение: RedditХэл Финни был известным криптографом и программистом, а также одним из первых людей, работавших над биткоином. Он был участником сети наряду с Сатоши, а также получил от него первую в истории транзакцию BTC. С тех пор криптосообщество неоднократно связывало Финни с Накамото, хотя сам он отрицал, что является Сатоши до смерти в 2014 году.

Пользователь cairtb, интерпретировавший имя изобретателя биткоина, пишет в своем посте на Reddit:







«Сатоши был умным человеком. Он скрывал свою личность. С первых дней существования интернета одним из способов сокрытия личности был так называемый способ шифрования имени «Leet Speak». Если вы присвоите каждому слогу имени Сатоши японский символ, вы получите имя Хэл Финни. Сходство большинства букв слишком велико, чтобы быть простым совпадением. К тому же, Хэл Финни — получатель самого первого биткоина».

Методология перевода в некоторой степени творческая и, следовательно, субъективная. Расшифровка основана на переводе двух японских шрифтов (графических форм по научному) — катакана и хирагана. Их употребление вместе необычно для письменного японского языка. Более того, перевод отдельных символов непоследователен: вторая буква «n» в «Finney» отсутствует, а интерпретация хираганы «na» как «Fi» требует изрядного воображения.

Утверждение о том, что «никакие другие символы не подходят», строго говоря, не совсем верно, поскольку, например, для буквы «H» в «Hal» также используется символ хираганы «ke» (け) или «mi» (み). В качестве буквы «n» в «Finney» тоже хорошо бы подошла хирагана «re» (れ).

Поиски изобретателя биткоина часто движимы надеждой найти зацепку в каждой мельчайшей детали – явление, известное в психологии как парейдолия. Это стремление видеть закономерности и символы в обычных вещах.

Несмотря на необычность перевода имени «Сатоши Накамото» и последующей интерпретации его как «Хэл Финни», нельзя отрицать, что эта связь является забавным совпадением.

Во всей этой истории разгадки личности Накамото есть еще пара интересных совпадений. В непосредственной близости от Хэла Финни жил человек по имени Дориан Накамото. Этот человек случайно оказался в центре внимания благодаря статье в журнале Newsweek в 2014 году, когда его ошибочно идентифицировали как настоящего Сатоши Накамото.

Дориан Накамото, как и Хэл Финни, отрицал, что является Сатоши. Однако такое совпадение (соседство с Финни) добавляют еще один штрих к и без того загадочной истории.