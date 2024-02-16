На просочившемся в сеть изображении показаны футуристические ноутбуки Lenovo с прозрачными экранами. Еще до официальной презентации новинку критикуют в соцсетях.

Производители с 2010 года демонстрировали телевизоры, смартфоны и другие устройства с прозрачными экранами. У Lenovo теперь есть аналогичный продукт, готовый к серийному производству. Он будет представлен на выставке Mobile World Congress. Выставка, посвященная мобильной связи, пройдет в Барселоне в конце февраля.

Новые прозрачные ноутбуки. Изображение: Lenovo В сети появилось фото нового ноутбука. Изображение, вероятно, взято из рекламных материалов Lenovo. На фото два ноутбука с прозрачным дисплеем. Вместо обычной клавиатуры в ноутбуке имеется стеклянная поверхность, на которой отображаются клавиши. Таким образом, можно печатать так же, как на сенсорном экране. На новом просочившемся изображении можно увидеть стилус. Неясно, является ли прозрачный экран на самом деле сенсорным или он предназначен для рисования на стеклянном основании.

Мнения по поводу прозрачного ноутбука Lenovo разделились. Некоторые приветствуют смелый дизайн. Другие пользователи настроены скептически.

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Например, один пользователь написал на форуме компании: «Отлично, теперь не только люди позади меня могут видеть, какие видео на YouTube я смотрю, но и те, кто находится передо мной».

Для справедливой оценки, возможно, стоит дождаться официальной презентации устройства. Lenovo, скорее всего, нашла решение, при котором дисплей становится прозрачным только при определенных условиях или видно только монохромное свечение, если смотреть на него спереди при обычном использовании. Возможно также, что ноутбук — всего лишь прототип, и его не будут выпускать вовсе.

Несколько лет назад был выпущен ThinkPad X1 Fold, ноутбук со складным OLED-дисплеем. В 2019 году Lenovo стала первым производителем, представившим публике такой ноутбук.