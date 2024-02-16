Google неоднократно адаптировала свои поисковые механизмы. Теперь неизбежны особенно большие изменения, потому что необходимо не отставать от конкуренции с ИИ от Microsoft.

В течение многих лет Google сохраняла лидерство в сфере поисковых систем. Даже глагол для онлайн-поиска получил специальное название — гуглить. Такие конкуренты, как Bing от Microsoft, занимали небольшую нишу. Но Microsoft теперь может превзойти Google благодаря своим инвестициям в технологию искусственного интеллекта.

Изображение из открытых источниковЭто не только побуждает Google работать под большим давлением над радикальными изменениями в своей собственной поисковой системе. Компания хочет разработать совершенно новый механизм на базе ИИ.

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Существующая поисковая система должна быть модернизирована с использованием технологии ИИ. Новая интеллектуальная поисковая система должна не только узнавать поведение пользователей и предлагать им индивидуальные результаты, но и поддерживать беседы. Кроме того, пользователи смогут выполнять транзакции. Если гуглить пункт назначения, то можно не только вызывать соответствующие результаты, но и бронировать рейс напрямую через Google.

Это решение немного напоминает нововведения в Bing, где чат-бот уже давно интегрирован в поисковик. По данным New York Times, дизайнеры, инженеры и менеджеры Google усердно работают над проектом, чтобы превзойти таких конкурентов.

Изменения в существующей поисковой системе — в разработке, как сообщается, занято 160 человек — должны быть внесены в кратчайшие сроки. Пока неизвестно, когда будет запущена новая поисковая система, ранее известная под названием Magi.

Google не только продвигает свои планы в области искусственного интеллекта с Magi, но и, по-видимому, хочет открыть новые возможности монетизации. Это связано с успехом Bing. Поисковая система Microsoft находится на подъеме с точки зрения активных пользователей, а также предлагает новые выгодные предложения.

Новость о том, что Samsung может заменить Google на Bing в качестве поисковика по умолчанию на всех устройствах — сделка на три миллиарда долларов — вызвала «панику» среди сотрудников, как утверждает New York Times. Сопоставимые контракты с Apple также будут пересмотрены в этом году — здесь речь идет о сделке на $20 млрд.

Текущие проекты в Google не новы. Еще в 2009 году компания попыталась персонализировать результаты поиска. Со временем пришлось признать, что эти изменения не принесли пользователям особой пользы. Современные технологии ИИ и машинного обучения открывают совершенно новые возможности.