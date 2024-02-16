Компания-разработчик чат-бота ChatGPT работает над новым продуктом — поисковиком, который сможет составить конкуренцию Google.

Компания OpenAI в первую очередь известна своим чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT. Как сообщает The Information, сейчас разрабатывается новый продукт.

Изображение из открытых источниковПредполагается, что это «продукт для поисковых систем». Частично будет использоваться Bing, поисковая система Microsoft. В январе 2023 года Microsoft объявила, что инвестирует в OpenAI более $10 млрд.

Подробности проекта неизвестны. Неясно, будет ли это собственная поисковая система OpenAI. Возможно, будет обновлен только Bing Chat, использующий Microsoft Copilot, который, в свою очередь, основан на OpenAI GPT.

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В любом случае настало время для лучшей поисковой системы — независимо от того, с ИИ или без него. Недовольство пользователей лидером рынка Google растёт годами. Недавние опросы и исследования показали, что результаты поиска становятся все хуже.

Частично причина этого в том, что Google не делает достаточно для борьбы с SEO-спамом. Речь идет о непригодных для использования сайтов, которые занимают высокие места в результатах поиска только из-за поисковой оптимизации. Google также обвиняют в том, что она слишком часто отображает много результатов платного поиска вместо того, что на самом деле ищут пользователи. Под платным поиском подразумевают форму интернет-маркетинга, где рекламодатели платят за размещение объявлений.