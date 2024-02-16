Шведская компания Minesto запустила плавучий генератор массой 28 тонн под названием Dragon 12. Система снабжает добытой в море электроэнергией потребителей на Фарерских островах.

Приливная электростанция Dragon 12 от шведского стартапа Minesto впервые подала электроэнергию в начале февраля. Dragon 12 расположена у побережья Фарерских островов. Вырабатываемая ею энергия подается в сеть островов, принадлежащих Дании. Об этом сообщило в пресс-релизе дочернее предприятие авиастроительной компании Saab.

Dragon 12. Фото: MinestoDragon 12 — первая приливная система Minesto, генерирующая мегаватты электроэнергии. Точнее, 1,2 мегаватта. Для сравнения: предшественник Dragon 4 выдавал всего 100 киловатт.

Dragon 12. Фото: MinestoВизуально Dragon 12 напоминает воздушного змея, плывущего по поверхности воды. Мобильная электростанция весит 28 тонн и имеет размах своего рода "крыльев" 12 метров – это намного больше по сравнению с предшественником (было 5 метров). Система крепится к морскому дну с помощью тросов, но может перемещаться на незначительное расстояние.

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Турбина на корме с гребным винтом движется по течению и приводит в действие генератор. Произведенная таким образом электроэнергия поступает на сушу по кабелю длиной 3,4 километра, идущему по морскому дну. Компания Minesto проложила кабель в мае 2023 года.

Minesto была основана в 2007 году как дочернее предприятие Saab. Помимо энергетического проекта у Фарерских островов, реализуются подобные проекты в Швеции, Уэльсе, Северной Ирландии и Тайване. Цель компании — компактная, дешевая и эффективная доставка приливной энергии. Этот тип производства гидроэлектроэнергии до сих пор был очень затратным и сложным.

На сегодняшний день большинство приливных электростанций реализованы в виде плотин. Во время отлива шлюзы открываются, и потоки воды приводят в движение турбины. Но в этой системе есть одна проблема (помимо высоких затрат и длительных сроков строительства): плотины негативно влияют на природу, животных и растения. Электростанции, использующие естественные приливные лагуны, более экологичны.

На приливных электростанциях турбины расположены непосредственно в море. В отличие от станций Minesto, они обычно устанавливаются стационарно.

Minesto планирует построить у Фарерских островов электростанцию мощностью 120 мегаватт. Сообщается, что она будет состоять примерно из 100 единиц Dragon 12.