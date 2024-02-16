Приложения для перевода по-прежнему не справляются со своими задачами. Лингвист из института имени Гёте считает, что важно учить иностранные языки, несмотря на обилие приложений для перевод речи в режиме реального времени.

По мнению берлинского лингвиста Анатоля Стефановича, существуют синхронные переводчики, которые могли бы сделать изучение иностранных языков ненужным. Это возможно благодаря достижениям в области машинного обучения. Компьютерное распознавание и перевод речи сейчас настолько хорошо развиты, что их достаточно для многих повседневных целей. Соответствующие приложения часто устанавливаются на современные смартфоны.

Изображение из открытых источниковНовая цель разработчиков: реализовать машинный перевод языка в реальном времени. По данным Института имени Гёте, технические требования для этого решения уже существуют. Специалисты различают перевод одного языка на другой и изучение и освоение иностранного языка. Последнее выходит далеко за рамки «простого синхронного перевода».

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Программное обеспечение на телефонах может помочь в качестве переводчика в разговоре в режиме реального времени: предложения на иностранном языке преобразуются в переведенный текст на дисплее. Именно так можно преодолеть языковой барьер.

Компания Samsung предлагает функцию перевода разговоров во время звонков в своем новом смартфоне Galaxy S24, разработанном в сотрудничестве с Google. Программное обеспечение не только переводит, но и произносит предложения сгенерированным компьютером голосом. Однако есть один недостаток: возникает задержка во время беседы. В программах, также иногда возникают проблемы с акустическим пониманием того, что говорится.

Чем больше программ приходится обрабатывать, «тем больше вероятность того, что эти приложения потерпят неудачу», — объясняет Стефанович. Но он видит потенциал технологии. По его словам, распознавание речи и перевод — это области, в которых все еще можно ожидать большого прогресса с помощью машинного обучения.

По данным Института им. Гёте, связанные с иностранными языками технологии постоянно совершенствуются. Модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, быстро развиваются. Эксперты полагают, что они «изменят как процесс обучения, так и способ нашего общения».

Зачем тогда учить иностранный язык?



Стефанович уверен: «Общение – это не только обмен информацией, но и взаимодействие друг с другом на человеческом уровне».

Кроме того, люди могут лишь в ограниченной степени погрузиться в другие культуры, «пока каждое высказывание приходится переводить с помощью компьютера». Каждый язык содержит разный взгляд на мир. Это можно ощутить только в том случае, если язык выучить самостоятельно.