Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Иран разработал новую тактику для внезапных атак с моря
Баллистические ракеты иранской армии спрятаны в транспортных контейнерах на гражданских (невоенных) судах. Такая маскировка позволяет осуществлять внезапные атаки.

реклама

Иранская армия провела необычные испытания ракет. Из транспортных контейнеров с гражданского судна были запущены две баллистические ракеты.
Запуск ракеты. Фото: Иранская армияРакета и ее пусковая установка размещаются в коммерческом транспортном контейнере стандартного размера. Испытания проходили на корабле «Шахид Махдави». Это государственный контейнеровоз, переоборудованный для военных целей. Сейчас корабль служит своего рода беспилотным авианосцем и испытательной платформой для систем вооружения.

Эти испытания однозначно следует воспринимать как предупреждение. Иран может разместить такие ракетные установки на обычных грузовых судах. Контейнеры со смертоносным грузом будут неотличимы от других грузовых контейнеров.

реклама

Теоретически можно было бы даже держать команду корабля в неведении о размещении на судне смертоносного груза. Если контейнер правильно установлен на корабле, что вполне возможно при стандартных морских маршрутах, ракета может быть запущена дистанционно по заранее запрограммированной цели.

Возможно, Иран переоборудует несколько обычных грузовых кораблей в военные суда. Они продолжат выполнять обычные маршруты, но могут быть быстро вооружены и укомплектованы экипажем, обученным запускать ракеты в случае необходимости.

Подобная концепция уже использовалась Германией и Великобританией во время Первой мировой войны. Сначала пассажирские пароходы, а затем и торговые суда использовались как так называемые вспомогательные крейсера. Оружие было спрятано так, чтобы корабли могли не вызывая подозрения приблизиться к цели, прежде чем открыть огонь.

Переоборудованный торговый корабль в 1915 году «Метеор» заложил минные заграждения, уничтожившие как минимум 4 британских корабля. «Метеор» захватил 2 торговых судна и потопил торпедой британский вспомогательный крейсер. 9 августа 1915 года «Метеор» был обнаружен британским флотом; капитан судна потопил крейсер.
Вспомогательный крейсер «Метеор». Фото: Wikimedia 
Неизвестно, какие именно ракеты были выпущены из иранских транспортных контейнеров в ходе недавних испытаний. По данным иранского агентства печати Tasnim, это были ракеты Fateh-110 с дальностью действия до 1700 километров. Другие иранские информационные агентства оценивают дальность действия более чем в 750 километров. Возможно речь идет о ракете Dezful, запас хода которой в зависимости от версии превышает 1000 километров.

Возможно, использовались ракеты Zolfaghar («Зулфикар») с дальностью до 700 километров. Это предположение основано на форме ракеты, которую можно увидеть на скриншотах. Эти кадры были опубликованы на платформе X:
Изображение: платформа X, аккаунт @M51_4ever

Ракеты, спрятанные в транспортных контейнерах, сами по себе не являются чем-то новым. В России, например, есть система «Калибр-К», которую можно использовать как самостоятельное решение. Это контейнерный комплекс ракетного оружия.
«Калибр-К». Изображение из открытых источников
В будущем США и их союзникам придется считаться с тем, что потенциально каждый грузовой корабль имеет возможность застать врасплох и потопить военное судно.

В ходе испытаний иранская армия атаковала наземную цель в пустыне. Не исключено, что контейнерная ракетная установка пока находится на ранней стадии испытаний и пока не пригодна для стрельбы противокорабельными ракетами. Или Иран намеренно хотел продемонстрировать атаку по наземным целям.

Иран является одним из сторонников хуситов в Йемене. Хуситы снабжаются иранским оружием, включая беспилотники и ракеты. После нынешнего конфликта между Израилем и ХАМАС хуситы запускали в сторону Израиля беспилотники и ракеты, которые были перехвачены американскими и британскими кораблями и истребителями, а также самолетами Саудовской Аравии. Атакам также подверглись базы и корабли США.

Имея такие контейнерные ракеты на грузовых судах, хуситы могли обойти защитные системы, просто проплыв мимо американских кораблей в Красном море и ближе к Израилю, чтобы запустить ракеты. Теоретически с помощью Fateh-110 можно было бы также бомбардировать Израиль с грузового судна из Персидского залива. Также возможно, что грузовое судно пересечет Суэцкий канал и нападет на Израиль со стороны Средиземного моря.

Баллистические ракеты считаются не очень технологичными по сравнению с современными крылатыми ракетами с характеристиками малозаметности. Но у них большая дальность действия и высокая разрушительная сила. Они летят быстрее современных крылатых ракет, оставляя меньше времени на перехват.

Кроме того, за счет баллистической траектории они поражают район цели под очень крутым углом. Это означает, что не каждая система ПВО пригодна для перехвата баллистических ракет.

#оружие #иран #история #военная техника #корабль #вмф #баллистические ракеты #крейсер
+
Написать комментарий (0)
США перехватили в Аравийском море оружие, предназначенное для йеменских хуситов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Такер Карлсон съел чизбургер из «Вкусно и точка» в Москве и попытался найти отличия с McDonald's
9
Илон Маск утилизирует сразу 100 спутников Starlink, не желая превращать их в космический мусор
3
Xiaomi выпустила новую версию HyperOS, в которой устранены многочисленные ошибки
6
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
1
Bloomberg: немецкий производитель шин Continental планирует уволить около 7150 сотрудников
2
Американская таможня конфисковала тысячи автомобилей из Германии
4
В Иране придумали как защититься от атаки дронов-катеров и оснастили корабль трехствольными пушками
+
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
+
Подводный дрон случайно обнаружил на морском дне каменную стену возрастом 10 000 лет
1
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
7
Новая реклама Coca-Cola стала примером неудачного использования нейросети
1
Core i7-14700K и GeForce RTX 4070 Ti SUPER сравнили в играх с Ryzen 7 7800X3D и Radeon RX 7900 GRE
11
ASML считает китайское импортозамещение угрозой для своего бизнеса
7
Вооруженные Силы сумели продавить украинскую линию обороны в районе Новомихайловского
+
БМПТ "Терминатор" доработали с учетом опыта на СВО и оснастили целым пакетом защитных изменений
3
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
5
Нидерландский стартап потратит $16 млн инвестиций на производство новых твердотельных батарей
+
В Туле строят первый в России мост изогнутой формы из монолитных бетонных конструкций
1
Вакуумный поезд установил новый рекорд скорости
1
Астрономы из Обсерватории Стюарда обнаружили массивный протокластер вокруг сверхяркого квазара
+

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
16
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
34
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
5
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
23
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
22
Пользователи продолжают попадаться на старые уловки мошенников вторичного рынка
2
На фоне угрозы конфликта с Китаем, США заявили о планах реорганизации своих ВВС
6
Предложенные Трампом пошлины в 60% на импорт из Китая обрушат мировую экономику, считают эксперты
+

Сейчас обсуждают

si-cat
10:17
Либо это будет ОБРЕЗАННАЯ графика, либо потребление будет никак не 35W. Физику даже семейке пока обмануть не удалось
AMD внедрит мощную графику RDNA 3 в энергоэффективные Ryzen 8000GE мощностью 35 Вт
si-cat
10:13
Пол-стоимости стола за вывод обоев?? При том, что полнофункциональный дисплей будет стоить столько же ?Прикольно, чо 🤣🤣🤣
Lian Li представила новый прототип стола с дисплеем, в который встроен ПК
Storage
10:12
Сколько жрёт 12-14 поколение десктопных интелов и современные видеокарты, десктопное железо не жрало никогда.
Google предлагает пользователям старых ПК с Windows 10 перейти на ChromeOS Flex
unhurtable
10:11
В массе нет, я тебя удивлю но тот же Т34 с момента рождения до знаменитого Т34-85 прошел уйму модернизаций, причем в военное время, в реальных условиях...
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
OgoGoLog
10:09
На пользу пошли - это факт. Отказ от санкций нужен для маркера, что гегемон стал податливым.
Президент США поручил начать «прямое дипломатическое взаимодействие» с РФ по поводу противоспутникового оружия
Игорь Пушкарев
10:09
перегнали 11 интел, какой хасвел, и бадаются на равных с 12400
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
Максим
10:08
а некоторые не заведутся уже до весны
Россияне все чаще жалуются на неприспособленность китайских автомобилей к отечественным морозам
OgoGoLog
10:07
Мультики опять? Время вас фантазёров так ничему и не научило...
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
Bearcub
10:07
Я смотрю вы не удержались и всё же лизнули пятую точку западу))))
Такер Карлсон удивился дешевой еде в "Ашане" и присутствию санкционных товаров в продаже
Вася Ягодкин
10:06
У одних самолёта нет и отсутствует опыт в создании собственных истребителей. У других денег. На какие деньги собираются покупать непонятно. Покупать несуществующий самолёт на не существующие деньги дл...
Украина планирует закупать турецкие истребители пятого поколения KAAN
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем