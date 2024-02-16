Баллистические ракеты иранской армии спрятаны в транспортных контейнерах на гражданских (невоенных) судах. Такая маскировка позволяет осуществлять внезапные атаки.

Иранская армия провела необычные испытания ракет. Из транспортных контейнеров с гражданского судна были запущены две баллистические ракеты.

Запуск ракеты. Фото: Иранская армияРакета и ее пусковая установка размещаются в коммерческом транспортном контейнере стандартного размера. Испытания проходили на корабле «Шахид Махдави». Это государственный контейнеровоз, переоборудованный для военных целей. Сейчас корабль служит своего рода беспилотным авианосцем и испытательной платформой для систем вооружения.

Эти испытания однозначно следует воспринимать как предупреждение. Иран может разместить такие ракетные установки на обычных грузовых судах. Контейнеры со смертоносным грузом будут неотличимы от других грузовых контейнеров.

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Теоретически можно было бы даже держать команду корабля в неведении о размещении на судне смертоносного груза. Если контейнер правильно установлен на корабле, что вполне возможно при стандартных морских маршрутах, ракета может быть запущена дистанционно по заранее запрограммированной цели.

Возможно, Иран переоборудует несколько обычных грузовых кораблей в военные суда. Они продолжат выполнять обычные маршруты, но могут быть быстро вооружены и укомплектованы экипажем, обученным запускать ракеты в случае необходимости.

Подобная концепция уже использовалась Германией и Великобританией во время Первой мировой войны. Сначала пассажирские пароходы, а затем и торговые суда использовались как так называемые вспомогательные крейсера. Оружие было спрятано так, чтобы корабли могли не вызывая подозрения приблизиться к цели, прежде чем открыть огонь.

Переоборудованный торговый корабль в 1915 году «Метеор» заложил минные заграждения, уничтожившие как минимум 4 британских корабля. «Метеор» захватил 2 торговых судна и потопил торпедой британский вспомогательный крейсер. 9 августа 1915 года «Метеор» был обнаружен британским флотом; капитан судна потопил крейсер.

Вспомогательный крейсер «Метеор». Фото: Wikimedia

Неизвестно, какие именно ракеты были выпущены из иранских транспортных контейнеров в ходе недавних испытаний. По данным иранского агентства печати Tasnim, это были ракеты Fateh-110 с дальностью действия до 1700 километров. Другие иранские информационные агентства оценивают дальность действия более чем в 750 километров. Возможно речь идет о ракете Dezful, запас хода которой в зависимости от версии превышает 1000 километров.

Возможно, использовались ракеты Zolfaghar («Зулфикар») с дальностью до 700 километров. Это предположение основано на форме ракеты, которую можно увидеть на скриншотах. Эти кадры были опубликованы на платформе X:

Изображение: платформа X, аккаунт @M51_4ever



Ракеты, спрятанные в транспортных контейнерах, сами по себе не являются чем-то новым. В России, например, есть система «Калибр-К», которую можно использовать как самостоятельное решение. Это контейнерный комплекс ракетного оружия.

«Калибр-К». Изображение из открытых источников

В будущем США и их союзникам придется считаться с тем, что потенциально каждый грузовой корабль имеет возможность застать врасплох и потопить военное судно.

В ходе испытаний иранская армия атаковала наземную цель в пустыне. Не исключено, что контейнерная ракетная установка пока находится на ранней стадии испытаний и пока не пригодна для стрельбы противокорабельными ракетами. Или Иран намеренно хотел продемонстрировать атаку по наземным целям.

Иран является одним из сторонников хуситов в Йемене. Хуситы снабжаются иранским оружием, включая беспилотники и ракеты. После нынешнего конфликта между Израилем и ХАМАС хуситы запускали в сторону Израиля беспилотники и ракеты, которые были перехвачены американскими и британскими кораблями и истребителями, а также самолетами Саудовской Аравии. Атакам также подверглись базы и корабли США.

Имея такие контейнерные ракеты на грузовых судах, хуситы могли обойти защитные системы, просто проплыв мимо американских кораблей в Красном море и ближе к Израилю, чтобы запустить ракеты. Теоретически с помощью Fateh-110 можно было бы также бомбардировать Израиль с грузового судна из Персидского залива. Также возможно, что грузовое судно пересечет Суэцкий канал и нападет на Израиль со стороны Средиземного моря.

Баллистические ракеты считаются не очень технологичными по сравнению с современными крылатыми ракетами с характеристиками малозаметности. Но у них большая дальность действия и высокая разрушительная сила. Они летят быстрее современных крылатых ракет, оставляя меньше времени на перехват.

Кроме того, за счет баллистической траектории они поражают район цели под очень крутым углом. Это означает, что не каждая система ПВО пригодна для перехвата баллистических ракет.