Китайские ученые обнаружили новый минерал в образце породы, доставленном с Луны в 2020 году. Минерал Changesit-(Y) содержит гелий-3 и может служить источником энергии.

В декабре 2020 года китайский космический зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю 1,7 килограмма образцов горных пород из своей лунной миссии — впервые после российской миссии «Луна-24» в 1976 году.

Официальный сайт Китайского национального космического управления

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Ученые из Научно-исследовательского института в Пекине обнаружили новый минерал в этих образцах горных пород. Об этом было объявлено в середине февраля. Новый минерал получил название Changesit-(Y).

Он был извлечен из более чем 140 000 лунных частиц с помощью высокотехнологичных методов, таких как рентгеноструктурный анализ. Минерал крошечный, размером всего примерно в десятую часть человеческого волоса, пишет Business Insider.

Самое интересное в нём — состав. По сути это столбчатый кристалл. Он содержит гелий-3. Этот изотоп гелия считается важным элементом для производства энергии посредством ядерного синтеза. Предполагается, что на Луне имеются большие запасы обогащенного гелия-3. Для Китая, например, открытие Changesit-(Y) является стимулом для реализации дальнейших лунных миссий.

Однако ценность гелия-3 для ядерного синтеза подчас преувеличивают. Некоторые исследователи, такие как Фрэнк Клоуз, почетный профессор Оксфордского университета, считают, что «синтез с этим топливом более труден, чем с изотопами водорода». Сам по себе ядерный синтез не считается простым в реализации процессом. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, например, считает солнечную и ветровую энергию более эффективными для будущего энергоснабжения.

Changesit-(Y) является шестым ранее неизвестным минералом, обнаруженным на Луне. США и СССР ранее смогли найти новые минералы в образцах с Луны.

В феврале 2024 года китайские исследователи представили в статье характеристики таким минералам, как зейфертит и стишовит, которые также были найдены в лунном кратере. Это полиморфные диоксиды кремния, которые образовались под особенно высоким давлением — оно возникает при столкновении астероидов и комет с небесными телами.

По словам ученых, современные анализы минералов с других планет и спутников могут объяснить принцип формирование небесных тел.