1X, норвежский производитель человекоподобных роботов, получивший в прошлом году миллионные инвестиции от OpenAI, представил новый продукт.

Роботы-гуманоиды стартапа 1X управляются автономно через нейронные сети. На первый взгляд они выглядят несколько нелепо по сравнению, например, с Tesla Bot, также известными как Optimus. У представленной модели нет ни ног, ни человекоподобных рук. О новинке компания сообщила на своем портале 1X Technologies.

Роботы 1X за выполнением несложных задач. Изображение: 1XЭтот робот перемещается на паре колес. У него есть еще дополнительное небольшое колесо на спине для преодоления несложных препятствий. Робот 1X предназначен для выполнения реальной работы, поэтому сходство с человеком не столь важно. Скорее, гуманоиды 1X в первую очередь предназначены для того, чтобы собирать, убирать и сортировать вещи. Они не должны уметь складывать рубашки или пользоваться кофемашинами. Это их отличие от роботов Tesla Optimus.

1X предназначены для работы на складах и заводах. Там они «стоят» на месте и выполняют конкретные задачи. Им не нужно подниматься по лестницам или преодолевать прочие препятствия.

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1X уделяет больше внимания способности своих роботов быстро обучаться задачам, а затем выполнять их автономно. По данным 1X, гуманоиды «обучаются новым задачам, используя полученные данные». Компания подготовила к использованию 30 таких моделей.

Теперь компания хочет нанять исследователей искусственного интеллекта, чтобы роботы смогли самостоятельно учиться выполнять более сложные задачи, используя полученные данные.





