Концепция смартфона от Deutsche Telekom предполагает отказ от приложений. Устройство использует своего рода личного помощника на базе искусственного интеллекта.

Сегодня на смартфоне практически для каждого сервиса приходится устанавливать специальное приложение. Вместе с фирмами Qualcomm и Brain.ai телекоммуникационная компания Deutsche Telekom разработала концепцию смартфона, которая отличается от всех других.

Фото: Deutsche Telekom Устройство будет представлено на крупнейшей выставке мобильной индустрии Mobile World Congress, которая стартует 26 февраля в Барселоне. Вместо приложений на смартфоне за всё отвечает своего рода личный помощник на базе искусственного интеллекта.

реклама «Подобно консьержу, помощник понимает пожелания пользователей и обращает внимание на детали», — пишет Deutsche Telekom.

Чтобы забронировать рейс, не нужно скачивать приложение авиакомпании, искать рейс и бронировать его. Нужно просто дать голосовую команду: «Забронируйте мне рейс». Инструмент всё сделает сам. Вот так работает ИИ-помощник на смартфоне.

Принцип работы аналогичен другим гаджетам, представленным в последнее время. К ним относятся девайсы Ai Pin и Rabbit R1. Они тоже могут понимать запросы и реализовывать пожелания пользователей с помощью искусственного интеллекта.

Для презентации устройства реальные сценарии использования были интегрированы в уже доступный на рынке T-Phone от Telekom. Используемый ИИ находится в облаке. Это означает, что телефон практически не требует собственной вычислительной мощности.

Кроме того, Telekom в сотрудничестве с Qualcomm демонстрирует еще один вариант ИИ-смартфона, основанного на чипсете Snapdragon 8 Gen 3. Большая часть обработки ИИ происходит на самом устройстве. Это решение должно обеспечить особенно быстрое взаимодействие с пользователем.

Фишка телефона — в новом, основанном на большой языковой модели, голосовым помощнике (таком как Google Gemini или Apple Siri). Вряд ли новое устройство будет настолько универсальным, что вообще не понадобятся никакие приложения. Учитывая упомянутых конкурентов, ему будет сложно закрепиться на рынке.