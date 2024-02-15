Первая криптовалюта становится привлекательнее золота — это примечательный в финансовом мире момент. События на макроуровне мало влияют на цену BTC.

С начала 2024 года приток средств в биткоин-ETF достиг $3,89 млрд, тогда как отток из биржевых фондов на базе золота составил $2,39 млрд. Об этом пишет аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. То есть капитал перетекает из так называемых «золотых» ETF в криптовалютные.

Фото из открытых источниковПоследние пару лет преобладал один нарратив: биткоин, наряду с другими криптоактивами, ведет себя как технологические акции, когда речь идет о ценовом движении. Если важные индексы, такие как S&P 500 или Nasdaq 100, падают или растут, криптовалюты и биткоин делают то же самое. Многие аналитики предположили, что биткоин не действует как защита от инфляции.

Рыночная среда остается чрезвычайно сложной. Препятствия на макроуровне остаются сильными. И это влияет не только на криптовалюту, но и на весь финансовый рынок. 14 февраля были опубликованы данные по инфляции в США. Согласно Интерфаксу, инфляция в США в январе замедлилась до 3,1%. Фондовый рынок отреагировал позитивно — цены на криптоактивы также выросли, при этом биткоин впервые с декабря 2021 года протестировал отметку $52 000. Если уровень инфляции упадет еще больше, Федеральная резервная система (ФРС) может замедлить темпы повышения ставок или даже остановить их, надеются многие трейдеры.

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Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл ясно дал понять, что приоритетом ФРС является снижение уровня инфляции. И если это затормозит экономику, то так тому и быть. Процентная ставка в США сегодня все еще находится между 5,25% и 5,5%. Уровень инфляции в США, как упоминалось выше, тем временем снова значительно снизился, до 3,2% в январе. Для многих это является признаком того, что ключевые процентные ставки, возможно, достигли своего пика. Биржевые маклеры в настоящее время ждут дальнейших событий.

На финансовых рынках многие ставили на то, что ФРС не будет продолжать повышать процентные ставки слишком долго. Если фондовый рынок упадет сильно, ФРС отступит. Постепенно многие понимают, что этого не случится. Джером Пауэлл не хочет войти в историю как Артур Бернс — председатель Федеральной резервной системы США 1970-х годов, который недооценил инфляцию, а потом годами ничего не мог с этим поделать.

Доходность 10-летних государственных облигаций США в настоящее время выросла примерно до 4%. Это означает, что облигации снова стали привлекательной альтернативой для многих инвесторов. Поэтому акции менее востребованы. А для криптоактивов это хороший знак.

Если верить аналитикам Bank of America и расчетам Bloomberg, то биткоин, похоже, возвращается к сильной корреляции с золотом. Золото считается стабильным средством сбережения, особенно во время кризиса, с помощью которого можно защитить активы, например, от падения стоимости фиатных валют. Однако получается, что биткоин лучше золота, если учитывать приток капитала в продукты на его основе с начала года.

Времена, когда биткоин (и, следовательно, остальная часть крипторынка) интенсивно реагировал на предупреждения об инфляции и корректировку процентных ставок, похоже, прошли (по крайней мере, на данный момент).

Если сравнить стоимость BTC с ценой на золото и S&P 500, то даже без серьезного анализа графиков видно, что биткоин и золото в последний год развивались очень похоже. Это должно, в частности, порадовать биткоин-максималистов, поскольку они всегда рассматривали BTC как стабильную инвестицию и средство сбережения и не хотели видеть криптовалюту в одном ряду с акциями и альткоинами.

В будущем биткоина существует большая неопределенность — например, в отношении энергопотребления майнеров (высокие затраты), новых правил (регулирование в США и ЕС с его законом MiCA) и технических обновлений (следующий халвинг BTC).