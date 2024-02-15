Ожидается, что посадочный модуль Nova-C американской компании Intuitive Machines совершит первую в истории космоса коммерческую посадку на Луну. Это случится 23 февраля.

Утром 15 февраля посадочный модуль Nova-C американской компании Intuitive Machines взлетел с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает НАСА. Модуль будет доставлен на спутник Земли с помощью ракеты Falcon 9 от космической компании SpaceX Илона Маска.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал. Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICHНакануне старт был перенесён на сутки по техническим причинам. Температура метанового топлива отклонилась от нормы, говорится в сообщении НАСА.

Вскоре после запуска НАСА написало на платформе X, что первая миссия стартовала к Луне. Пока что нет признаков каких-либо проблем с модулем. Всё работает в штатном режиме, рапортуют в агентстве.

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Intuitive Machines надеется, что модуль успешно приземлится на Луне 22 февраля. Это будет первая, хотя и беспилотная, высадка США на Луну со времени миссии «Аполлон» более 50 лет назад и первая коммерческая посадка на спутник Земли в истории космоса.

Проект является частью программы НАСА CLPS. С её помощью агентство хочет собрать как можно больше данных о Луне сравнительно дешево и эффективно. Поэтому агентство заключает контракты на высадку на Луну с частными компаниями и активно с ними сотрудничает. Всего на программу CLPS к 2028 году запланировано потратить около $2,6 млрд.

Intuitive Machines получит за проект около $77 млн. Компания была основана в 2013 году американо-иранским предпринимателем Камом Гаффарианом, который также стоит за компанией Axiom Space. Кстати, Axiom Space недавно снова отправила астронавтов на Международную космическую станцию с коммерческой миссией.

Посадочный модуль Nova-C «Одиссей» размером примерно со старомодную британскую телефонную будку, имеет алюминиевые ножки, весит около 700 килограммов и может перевозить около 130 килограммов груза.

Фото: Intuitive Machines

Планируется, что «Одиссей» приземлится в южной части Луны, в кратере Малаперт. По словам производителей, после возможного успешного приземления посадочный модуль будет работать примерно семь дней, то есть до 29 февраля.

Высадка на Луну считается технически чрезвычайно сложной и часто идет не по плану. Только в этом году две запланированные посадки прошли не так, как планировалось. Американская компания Astrobotic, базирующаяся в Питтсбурге, отправила капсулу Peregrine в январе. Вскоре после взлета возникли проблемы из-за неисправности двигательной установки. Инженерам удалось временно стабилизировать капсулу, но от цели высадки на Луну пришлось отказаться. Через несколько дней зонд сгорел в атмосфере Земли.

Японский посадочный модуль SLIM мягко приземлился на Луне, но первоначально имел проблемы с энергоснабжением. SLIM смог начать работать только через нескольких дней.

В апреле прошлого года японская компания с аналогичной миссией потерпела неудачу. Вскоре после запланированной посадки Hakuto-R на Луну компания ispace больше не получала никаких данных с посадочного модуля. Компания предполагает, что он упал на лунную поверхность. Причиной она назвала неправильный расчет высоты. А летом о лунную поверхность разбился российский посадочный модуль «Луна-25».