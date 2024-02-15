Google рассказала, как борется с фейковыми отзывами. Используя распознающие ложный контент алгоритмы, компания может удалять фейковые посты в своих сервисах.

Популярные платформы борются с фейковыми отзывами. К ним относится Google и его картографический сервис Google Карты.

Изображение: Google



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Компания полагается на алгоритмы, распознающие фейковый контент. Разработчик Google Дэн Притчетт поделился информацией о технологии в своем блоге.

В 2023 году было удалено более 170 миллионов отзывов, нарушающих правила Google. По сравнению с 2022 годом количество удаленных отзывов увеличилось на 45%. Кроме того, было удалено более 12 миллионов фейковых бизнес-профилей. Также было удалено 14 миллионов видеороликов, что вдвое больше, чем годом ранее.

Злоумышленники совершили 2 миллиона попыток взлома профилей компаний. Посторонние лица пытались получить к ним доступ, хотя не имели к компаниям никакого отношения. Количество взломов увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Как объясняет Притчетт, алгоритм не просто анализирует содержание отзывов. Он внимательно «присматривается» к публикации, когда соответствующее место на Картах получает особенно большое количество отзывов с 1 или 5 звездами за короткий период времени. Система реагирует, даже если разные пользователи оставляют один и тот же отзыв в нескольких местах.

По данным Google, особенно дерзкая попытка мошенничества была предпринята компанией, которая предлагала за небольшую плату трудоустроить людей на предположительно высокооплачиваемую работу в интернете. Работа заключалась в написании фейковых отзывов. Однако Google узнала об этом и смогла удалить 5 миллионов фейковых отзывов, которые сотрудники этой компания успели разместить в Google Картах.