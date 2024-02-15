Россия добилась значительного прогресса в разработке ядерного оружия, способного вывести из строя спутники.

Спецслужбы США предупреждают о новом ядерном оружии космического базирования, в создании которого Россия недавно добилась значительного прогресса. Оно предназначено для вывода из строя спутников.

Фото: REUTERS/SPUTNIK

Это может поставить под угрозу обширную спутниковую сеть США, сообщает New York Times со ссылкой на неназванные источники. Спецслужбы проинформировали об этом как Конгресс США, так и европейских союзников.

Угроза не считается очень серьезной, поскольку Россия еще не готова использовать это оружие. Однако западные страны наблюдают за развитием событий с большой обеспокоенностью. Использование такого спутникового оружия может иметь далеко идущие последствия, предупреждают спецслужбы.

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Оружие может нарушить гражданскую связь, наблюдение из космоса, а также помешать проведению военных операций и контролю за происходящим в мире со стороны США и их союзников. По словам бывших чиновников, США не в состоянии противодействовать такому оружию и защитить своих сателлитов.

Возникает вопрос: соблюдает ли Россия по-прежнему Договор по космосу 1967 года? Он фактически запрещает использование космического пространства в военных целях, ставящих под угрозу безопасность или интересы других государств. Договор также предусматривает запрет на размещение ядерного оружия на Луне и других небесных телах.

Россия уже проводила испытания космического оружия. В середине 2020 года появилась информация, что в стране якобы проведено испытание противоспутникового оружия космического базирования.

Уже тогда звучала резкая критика России со стороны других стран, которые указывали на мирное использование космоса. Такие страны, как Китай и Индия, также проводили испытания противоспутникового оружия. Особенно памятным стал инцидент в марте 2019 года, когда Индия сбила спутник на орбите. Его обломки тогда представляли опасность для Международной космической станции (МКС).

Однако ядерное противоспутниковое оружие могло бы иметь еще больший эффект. Его можно использовать для уничтожения не только отдельных космических аппаратов, но и целые парки спутников. Например, систему GPS можно было бы с лёгкостью отключить.