В Европе китайский автомобиль Jaecoo 7 будет доступен летом. Машина компании Jaecoo будет стоить €30 000.

Автомобильные бренды из Китая осваивают европейский рынок и пытаются подорвать давно сложившуюся конкуренцию с помощью низких цен. Jaecoo — очередной китайский автомобильный бренд, пришедший в Европу. Jaecoo 7. Фото: Chery / Jaecoo

Jaecoo принадлежит государственному автопроизводителю Chery и до лета выведет на рынок Европы свой внедорожник Jaecoo 7. Лишь в конце января о своем выходе на европейский рынок объявил еще один принадлежащий Chery бренд: в ЕС появится авто подразделения китайской компании Omoda.

Городской внедорожник Jaecoo 7 — результат многолетнего сотрудничества с Jaguar Land Rover, в котором доля участия имеет и Chery. У автомобиля будет отключаемый полный привод, а его длина составит 4,5 метра. Это означает, что Jaecoo 7 имеет примерно те же размеры, что и VW Tiguan.

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В салоне расположен 14,8-дюймовый дисплей на центральной консоли, а также 10,25-дюймовый ЖК-экран, на котором отображается самая важная информация о вождении. Также имеется проекционный дисплей. Программное обеспечение Jaecoo 7 основано на чипе Qualcomm Snapdragon 8155.

В Европе Jaecoo 7 первоначально выйдет на рынок с двигателем внутреннего сгорания. Цена должна составить около €30 000, как подтвердил производитель автомобиля. Вскоре последует гибридная версия, которая будет стоить около €35 000.

Фото: Jaecoo

Небольшое сравнение цен: Dacia Duster рекламируется на сайте производителя по цене €25 790, Hyundai Tucson — €28 790, гибридный вариант — €39 090. VW Tiguan доступен по цене от €33 990, Audi Q3 — от €38 933, а BMW X1 — от €45 419.

После авто с двигателем внутреннего сгорания и гибридной модели Jaecoo представит в Европе электромобили, которые будут основаны на недавно представленной электрической платформе E0X. Так, ES от Exlantix предлагает руководство по ключевым данным новой электронной платформы.

Exlantix ES основан на 800-вольтовой архитектуре и может заряжаться от 30 до 80% за 15 минут. Также сообщается, что электрический седан потребляет всего 11,7 кВтч на 100 километров. Производитель указывает запас хода в 530 километров.