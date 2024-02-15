Акции Nvidia переживают беспрецедентный рост. По показателю стоимости компания может обойти Alphabet, материнскую компанию Google.

Акции компании Nvidia с начала года выросли на 52%, и 14 февраля производитель чипов обогнал онлайн-гиганта Amazon по показателю рыночной капитализации.

Изображение из открытых источниковПо данным CNBC, рыночная капитализация Nvidia в настоящее время составляет $1,78 трлн, что выводит производителя чипов на четвертое место в списке самых ценных компаний США. Amazon с рыночной капитализацией в $1,75 трлн сейчас находится на 5-м месте. Первые три места в списке самых ценных компаний США также занимают технологические компании — вот текущий рейтинг по версии CNBC:

Microsoft – $3,01 трлн

Apple – $2,86 трлн

Alphabet – $1,82 трлн

Nvidia – $1,78 трлн

Amazon – $1,75 трлн





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Акции Nvidia за последние 6 месяцев. Скриншот с сайта CNBC

В начале года акции Nvidia стоили $475, но с тех пор выросли до $721. Это соответствует увеличению примерно на 52%. Этого достаточно, чтобы обогнать Amazon по показателю капитализации впервые за два десятилетия и вплотную приблизиться к компании Alphabet.

Ранее точно такой же рост акции Nvidia испытывали ровно два года назад благодаря высокому спросу на чипы.

Потребность в чипах для искусственного интеллекта и графических картах вывела бизнес лидера по полупроводникам Nvidia на рекордный уровень. Видеокарты компании также используются для майнинга криптовалют. Тенденция увеличила спрос в последние годы ввиду роста цен на цифровые валюты, такие как биткоин.

Бизнес по обслуживанию центров обработки данных также приносит определенный доход. Чипы и программное обеспечение Nvidia используются, в частности, для приложений с искусственным интеллектом и машинным обучением. Например, Meta использует системы Nvidia в своем новом суперкомпьютере. В то же время узкие места в полупроводниковом бизнесе негативно влияют на бизнес-показатели Nvidia. Тем не менее группа ожидает, что ситуация будет улучшаться.

Между тем доход от автомобильных компаний уменьшился. Бизнес сдерживали производственные проблемы в автопроме на фоне глобального дефицита комплектующих. Nvidia заключает сделки с различными автомобильными компаниями по оснащению автомобилей будущих поколений компьютерами для помощников вождения и беспилотных автомобилей.

Автопроизводитель Jaguar Land Rover объявил, что к 2025 году компьютеры Nvidia будут устанавливаться во все новые модели двух брендов. Бизнес-модель также предлагает загружаемые функции, такие как автономное вождение. Компании хотят разделить выручку. Более ранняя сделка с Mercedes-Benz была аналогичной. Оба производителя планируют поставить более 10 миллионов автомобилей с технологиями Nvidia в течение десяти лет.

Итак, текущий взлёт Nvidia объясняется бумом искусственного интеллекта. Развитие ИИ привело к росту цены акций Nvidia на 500% с октября 2022 года. В сравнении с прошлым годом этот показатель составляет около 230%.